Le previsioni meteo di oggi 7 marzo 2023

Puglia – Giornata con tempo stabile su tutta la regione dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti più compatti dalla serata con deboli fenomeni in arrivo nella notte sui settori settentrionali della regione, più asciutto altrove.

Link Sponsorizzato

Nazionale

Link Sponsorizzato

AL NORD

Al mattino deboli piogge tra Triveneto e Liguria; variabile altrove. Al pomeriggio isolate precipitazioni sul Friuli con neve oltre i 1000 metri, variabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui settori Alpini e Prealpini, con neve dai 1100-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza fenomeni associati. In serata precipitazioni in arrivo sui versanti Tirrenici, con cieli coperti su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo per lo più stabile al mattino al Sud Italia ma con nubi sparse e schiarite, locali piogge possibili sulla Calabria meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con tempo del tutto asciutto. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge solo sulla Sardegna.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime stabili o in rialzo da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it