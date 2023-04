“Il PNRR tra opportunità e sfide per il Mezzogiorno, le imprese e il nostro territorio”, domani convegno a Lecce

LECCE – “Il PNRR tra opportunità e sfide per il Mezzogiorno, le imprese e il nostro territorio” è il tema al centro del convegno promosso da Io Sud che si terrà il 27 aprile alle ore 18 all’Hotel President a Lecce. Il dibattito dopo i saluti di Adriana Poli Bortone, presidente di IO Sud, vedrà come relatori Massimo Favia, presidente CONF PMI Italia-Regione Puglia e presidente della rete Iridium PNRR, Angelo Vincenti, segretario generale della Camera di Commercio di Lecce, il presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci, l’on. Rino Dell’Anna referente Format, il sindaco di Galatone Flavio Filoni e l’imprenditore e presidente di Laica Roberto Fatano. Ad introdurre e moderare, Fabiola Francone, dottore di ricerca, specialista in scienze delle autonome costituzionali.

Link Sponsorizzato