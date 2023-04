Le previsioni meteo di oggi 13 aprile 2023

Puglia – Cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con tempo stabile. Nuvolosità in aumento dalla sera e piogge in arrivo nella notte sul Salento, localmente anche a carattere di temporale.

Nazionale

AL NORD

Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sui medesimi settori; forti nevicate sulle Alpi orientali. In serata ancora precipitazioni su Trentino, Friuli Venezia-Giulia e Veneto; neve a partire dai 900-1200 metri sull’arco Alpino.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità in progressivo aumento su Toscana, Umbria e Marche; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio peggiora con cieli coperti e precipitazioni sparse; neve in Appennino dai 1600-1700 metri. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità a tratti compatta in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno su regioni peninsulari e Sicilia, coperto sulla Sardegna. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. In serata maltempo attese deboli piogge tra Campania e Sardegna; peggiora nella notte con cieli coperti e piogge sparse, anche intense sulla Puglia.

Temperature minime in calo al nord, stabili o in aumento al centro-sud. Massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, in rialzo altrove.

