L’investimento di Deghi spa a Lecce: previsti 70 nuovi posti di lavoro

LECCE – Procede a gonfie vele il percorso intrapreso da Deghi spa, l’azienda Made in Salento diventata in pochi anni leader nel settore e-commerce, che di recente ha annunciato la scelta di scommettere nuovamente sul nostro territorio aprendo un nuovo polo logistico.

Il progetto, che interesserà l’area Zes, prevede un investimento da 26 milioni di euro e frutterà 70 posti di lavoro.

In seguito alla nuova autorizzazione unica rilasciata dalla Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, verrà realizzato un deposito con magazzino di 50.000 metri quadri su un’area complessiva di 130.000 metri quadri che diventerà uno dei più importanti poli logistici in

Italia. I lavori dureranno circa un anno.

“Anche il Salento sta dimostrando di avere grandi potenzialità di sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali di valore all’interno della Zes Adriatica. Ancor più in questo caso, trattandosi di un’azienda giovane ma già affermata, con un’età media del personale di poco più di 30 anni”, dichiara il Commissario governativo Manlio Guadagnuolo.