Primarie Pd e finanziamento illecito: Emiliano assolto, 4 mesi a Stefanazzi. “Non mi avvalgo della prescrizione e dimostrerò estraneità ai fatti in Cassazione”

TORINO – Nonostante le richieste di condanna della pubblica accusa, il governatore Michele Emiliano è stato assolto dal Tribunale torinese dall’accusa di finanziamento illecito in occasione della campagna elettorale per le primarie Pd 2017. Non sono state accolte le tesi del pm, che aveva chiesto un anno e 90mila euro di multa, come per il braccio destro del presidente della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi, a cui è stata inferta, invece, la condanna a 4 mesi. Sono stati inflitti 8 mesi a un imprenditore ed è stato assolto l’altro coinvolto nell’inchiesta. Tutta la vicenda si basa su fatture da 65mila euro versate alla società piemontese Eggers, che si occupò della campagna elettorale. Secondo la pubblica accusa, i due imprenditori avrebbero versato i soldi al posto di Emiliano, generando un finanziamento illecito, ma queste accuse sono state poi ridimensionate in giudizio. Nei prossimi giorni leggeremo le motivazioni della sentenza, ma bisogna dire che dopo anni di indagini la prescrizione incombe e chi non è stato assolto potrà avvalersene, anche se Stefanazzi annuncia di voler andare avanti fino al terzo grado di giudizio per dimostrare la sua innocenza.

“Apprendo con costernazione e sorpresa della decisione del Tribunale di Torino – puntualizza il deputato Pd. Claudio Stefanazzi sulla sentenza del Tribunale di Torino – Come ho sempre fatto in questi anni non commento questa decisione per il rispetto che nutro nei confronti della Magistratura. Peraltro le recenti archiviazioni delle innumerevoli inchieste cui sono stato sottoposto in 6 lunghi anni, confermano la mia posizione.

Sono proprio il rispetto e la fiducia nei confronti della Magistratura che mi portano oggi a rinunciare alla prescrizione, che avverrebbe tra circa un anno, al fine di far prevalere la mia assoluta estraneità ai fatti contestati fino alla Suprema Corte di Cassazione, estraneità ampiamente provata documentalmente”.