Strateghi in Puglia: Belisario Acquaviva

Belisario Acquaviva d’Aragona nasce nel 1464, figlio cadetto di Giulio Antonio, 7º Duca di Atri, ucciso nel 1481 in battaglia dai Turchi durante le operazioni per la riconquista di Otranto, e di Caterina Orsini del Balzo, figlia del Principe di Taranto, Duca di Bari, Conte di Lecce, Soleto, Galatina, Matera, Conversano, Ugento, Signore di Altamura Giovanni Antonio. Insieme al fratello maggiore Andrea Matteo, fu capitano e politico oltre ad avere una grande cultura letteraria, secondo i canoni del principe umanista e mecenate tipico del periodo rinascimentale.

Avendo il fratello Andrea Matteo aderito alla Congiura dei Baroni contro Ferrante d’Aragona, questi venne privato della Contea di Conversano, assegnata a Belisario, tuttavia dopo la riconciliazione col sovrano il suddetto feudo rientrò in possesso del legittimo proprietario. In compenso, nel 1497, Belisario venne investito del titolo di Conte di Nardò da Federico I d’Aragona, che lo aveva confiscato ad Angilberto del Balzo per aver questi tramato contro la corona. Successivamente il feudo neretino venne elevato a marchesato, quindi a ducato dall’Imperatore Carlo V, quale premio per la fedeltà di Belisario alla corona spagnola, dopo la fine della dinastia aragonese.

A partire dal 1507 Belisario si ritirò dalla politica attiva dedicandosi alla letteratura ed all’abbellimento di Nardò con nuove opere pubbliche, inoltre promosse la fondazione dell’Accademia del Lauro, sullo stile di quella Pontoniana e di cui ne faceva parte insieme al fratello, tuttavia i suoi metodi oppressivi e dispotici lo resero inviso alla cittadinanza neretina. Tra l’altro impose la nomina alla carica vescovile di un suo figlio naturale di nome Giovanni Antonio.

Nel 1528, nel corso della guerra fra Carlo V e Francesco I, le armate francesi, agli ordini di Odet de Foix Conte di Lautrec, posero sotto assedio Nardò e successivamente la presero occupandola col favore dei Neretini, costringendo il Duca Belisario Acquaviva d’Aragona a fuggire. Tuttavia, nel volgere di breve tempo le truppe transalpine furono costrette ad abbandonare la piazza, in seguito allo scoppio di un’epidemia di peste. Ritornata in possesso spagnolo, Nardò passò al Regio Demanio su intervento di Carlo V, che aveva riscontrato l’avversione dei Neretini verso la signoria degli Acquaviva. Nel frattempo Belisario moriva di peste a Napoli il 24 luglio 1528. Nel 1532, il Ducato neretino venne nuovamente concesso in feudo a Giovan Bernardino Acquaviva, figlio di Belisario, che provvide a riportare il padre a Nardò, tumulandolo nella chiesa di Sant’Antonio de’ Zoccoli .

