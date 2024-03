ANCI Puglia, Vincenzo De Giorgi nominato Coordinatore di ANCI per la Provincia di Lecce

LECCE, 12 marzo – Vincenzo De Giorgi, Vicecommissario regionale di Forza Italia e Consigliere comunale a Copertino, è stato nominato Coordinatore di ANCI per la Provincia di Lecce. Per De Giorgi, attualmente candidato sindaco nella città di Copertino per le prossime elezioni amministrative di giugno, si tratta di un prestigioso incarico che si aggiunge alla carica che riveste da un anno in seno all’ANCI come consigliere. “Sono felice e onorato di essere stato nominato Coordinatore di ANCI per la Provincia di Lecce”, dichiara De Giorgi. “Ringrazio di cuore il Consiglio Regionale ANCI e la Presidente Fiorenza Pascazio per questa nomina che ricoprirò, come faccio sempre, con energia, passione e determinazione. Sono convinto che si possano davvero cambiare le cose, ma solo se chi le fa ci mette il cuore. E io ci metto il mio in ogni cosa”, conclude.