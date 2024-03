Inaugurazione del restaurato frantoio ipogeo di Via Crocifisso a Cavallino

CAVALLINO (Lecce) – Si terrà sabato 6 aprile alle ore 17.30 la cerimonia di inaugurazione del frantoio ipogeo di via Crocifisso a Cavallino, restaurato grazie a fondi regionali PSR Puglia, struttura di eccezionale valore storico e di straordinaria bellezza, databile al XVIII secolo, testimonianza di un passato operoso del borgo di Cavallino che conserva i vani adibiti a presse olearie, gli ambienti per il riposo degli operai e del bestiame, le fosse per le olive e per la conservazione dell’olio e resti di torchi.

La cerimonia si aprirà con i saluti del Sindaco della Città di Cavallino Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni. Interverranno l’Assessore Regionale all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia, il Presidente GAL Valle della Cupa Dott. Salvatore Sanghez, la Presidente del Consiglio Comunale e Delegata GAL Rag. Isabella Rizzo e la Soprintendente Archeologia BB.AA. e Paesaggio – Provincie di Br e Le Arch. Francesca Riccio. Benedice Don Alberto Taurino, Parroco di Cavallino

A seguire, visita al restaurato immobile dell’ex Ufficio Anagrafe in Piazza Sigismondo Castromediano, oggi sede della Protezione Civile “La Trasparenza”, della Pro Loco di Cavallino e Castromediano e di altre associazioni.