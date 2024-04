La poesia di Giorgia Mastropasqua alle Officine Ergot il 26 Aprile

“Al mondo vuoto”: il 26 aprile la presentazione della silloge poetica di Giorgia Mastropasqua alle Ergot

Venerdì 26 aprile, alle ore 19.00, le Officine Culturali Ergot (piazzetta Ignazio Falconieri) ospitano la presentazione della silloge poetica di Giorgia Mastropasqua, "Al mondo vuoto" (Controluna).

Ne scrive Ilaria Palomba in prefazione: “una silloge di rara eleganza; traspare qui la luce diafana del sud, le sue rovine”. La raccolta di poesie che, come un diario, ha accompagnato l’autrice dagli ultimi mesi di lockdown fino alla nascita della figlia Ginevra, nel giugno 2023, contiene tutto di quel periodo: le interminabili battute notturne in bicicletta in una città spettrale, illuminata a tratti dalle luci calde degli appartamenti dentro le mura, la periferia dalle pose antiche e i villini merlati, l’indagine perenne, la lingua dei Veda secondo Daumal, il corpo che si fa casa e il riflesso opalino della pupilla, come una finestra sul mondo, come uno specchio sul sé.

Nel corso dell’evento di presentazione, dialogherà con l’autrice Gianpaolo Mastropasqua, Poeta, Psichiatra e Maestro di Musica. Letture e video di Roberta Cleopazzo, violoncello di Ester Ambra Giannelli e a seguire Dj-set di Rebecca Wilson.

“Colpisce nella voce di Giorgia Mastropasqua un doppio fondo, o chiamatelo doppio registro, dove a una percezione e tratteggio vivissimo di situazioni (conversazioni, passeggiate, luoghi) si affianca con naturalezza mirabile una voce del profondo che accarezza e tocca i temi ultimi del vivente.”

Davide Rondoni, Rivista clanDestino

“Uno sguardo senza tempo sulla bellezza lasciata nelle rovine. Il tuo sguardo ridona ai luoghi un’anima, li mostra in una luce insolita, dove l’architettura assume fattezze immateriali. Il quotidiano è carico di molteplici sensi, nel respiro metafisico, in cui l’invisibile canta oltre la terra.”

Ilaria Palomba, Versolibero

Venerdì 26 aprile 2024 – ore 19:00 Officine Culturali Ergot

Piazzetta Ignazio Falconieri, 1/b Lecce

Ingresso libero