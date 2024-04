Salice Salentino – Si svolgerà a Salice Salentino, il 27 Aprile 2024, presso il Centro Polifunzionale di Salice dalle ore 16, il Corso Lavoratorio di musica e suoni per ragazze e ragazzi dai 15 anni in su. Si tratta di un progetto dell’amministrazione comunale di Salice Salentino con in partnership Galattica Rete Giovani Puglia. Tra i docenti del corso i musicisti Andrea Calella Queemose, Luca Manno, Giovanni Grasso. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.

Link Sponsorizzato