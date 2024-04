Sabato 20 aprile ad Arnesano ultimo appuntamento della sesta Stagione concertistica di Opera Prima con “Canzoni per un lungo viaggio”

ARNESANO (Lecce) – Il palco del Teatro “Oratorio Don Orione” di Arnesano si prepara ad accogliere l’ultimo appuntamento della sesta Stagione Concertistica 2023/24 di Opera Prima, realizzata dall’omonima associazione musicale con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno della Regione Puglia. L’appuntamento è per sabato 20 aprile, alle ore 19.30. Concluderà la Stagione il recital intitolato “Canzoni per un lungo viaggio – da Parigi a Hollywood e Broadway passando per l’America Latina” del mezzosoprano Margherita Rotondi e del pianista Vincenzo Cicchelli. Biglietto 7 euro, per info e prenotazioni 3274562684, www.associazioneoperaprima.com.

Un concerto dalla grande forza evocatrice grazie al potere delle canzoni. Da La vie en rose e Bésame mucho, da Volver e Summertime a Memory a Tonight, solo per fare qualche esempio. Musiche “per sempre” di autori e interpreti mitici come K. Weill, E. Piaf, C. Trenet, J. Kosma, A. Piazzolla, C. Gardel, C. Velazques, G. Gershwin, A. Lloydd-Webber, L. Bernstein.

Il volo intercontinentale percorso dal programma parte da Parigi, con le affascinanti e malinconiche melodie degli chansonniers, fa poi scalo in Sud America, per muoversi lentamente ai ritmi latini di rumba, milonga e tango e atterrare infine a Broadway, con le sue commedie musicali dal carattere brillante, ma non prive di venature sentimentali. Ognuno dei brani proposti è stato inserito in qualche classico del cinema internazionale e l’intera selezione può essere considerata una vera e propria colonna sonora, l’ascolto ideale per un lungo viaggio emozionale.

Il programma proposto è il prodotto del lavoro cominciato nei caldi giorni del solstizio d’estate del 2022, poi diventato un disco, edito dall’etichetta pugliese “Dodicilune Edizioni Discografiche e Musicali”. La registrazione, detta audiofila, è stata fatta in presa diretta, non in uno studio, ma presso la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari, priva di editing e rimaneggiamenti successivi, per restituire all’ascoltatore l’autenticità dell’esecuzione dal vivo.

La V Stagione Concertistica di Opera Prima si realizza in collaborazione con Sur, Salento University Radio, e in partnership con Comunità Emmanuel e AIL – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, con l’obiettivo di costruire insieme eventi che siano anche di impatto sociale.