Agostino Ciucci ha consegnato la sua lista. Il quarto candidato sindaco è in campo con 23 nomi: “Siamo una forza antisistema”

LECCE – La partita del dottor Agostino Ciucci come candidato sindaco entra nel vivo: sono 23 i nomi in campo. Il medico del pronto soccorso del DEA è diventato noto sul web per le sue posizioni contrarie all’imposizione del vaccino covid. La galassia dei contestatori del periodo del green pass si sente ben rappresentata da Ciucci. “Diritti e Civiltà per Lecce’ è un movimento composto da elementi della società civile – spiega il candidato sindaco – alternativo sia alla destra che alla sinistra, una forza antisistema che mina la legittimità delle attuali forze politiche in campo, che allineandosi ai programmi della politica globalista subordinano gli interessi dei cittadini a quelli dei gruppi finanziari mondiali.

Il nostro impegno, quindi, sarà indirizzato a dare sostanza al desiderio dei cittadini di essere protagonisti delle scelte delle loro città.

Ho deciso di fare campagna elettorale continuando a fare il mio lavoro di medico di pronto soccorso.

Un impegno importante che mi porta via molto tempo, ma che ritengo indispensabile, prima ancora della mia candidatura, per la cura della cittadinanza leccese.

I social mi aiuteranno molto, comunque in questo progetto”.

LA LISTA

Sergio Martella

Massimo Barbano

Marco D’Elia

Alessandra Litti

Luciana Schirinzi

Antonio Cioffi

Matteo Padula

Claudia Capirola

Marcello Zappia

Rosa Anna Brandi

Filippo Albani

Vincenzo Fina

Anna Maria Calzavara

Maria Rosaria Faggiano

Marika Adilardi D’Aquino

Daniela Rita Danna

Francesca De Palma

Luigi Napoli

Alessandro Venturi

Roberta Tundo

Daniele Terragno

Cesare Papaleo

Antonio Gammariello.