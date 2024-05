Strateghi in Puglia: Jacopo Caldora

Jacopo Caldora nasce a Castel del Giudice in Abruzzo probabilmente nel 1369, da Giovanni Antonio, signore di vari feudi nella regione, e di Rita Cantelmo. Entrato giovane nella compagnia di Braccio da Montone, da questi apprese i canoni dell’Arte Militare e ben presto acquistò fama di buon condottiero. Nel 1411 si pose al servizio di Ladislao d’Angiò Durazzo nella guerra contro Luigi II d’Angiò, partecipando alla battaglia di Roccasecca nei pressi di Cassino nel mese maggio dello stesso anno. Alla morte di Ladislao si pose al servizio della regina Giovanna II e nel 1415, insieme a Muzio Attendolo Sforza, fece parte delle forze napoletane inviate in Abruzzo per impedire il ritorno di Antonuccio da Camponeschi all’Aquila. Tuttavia il suo scarso impegno in questa occasione fece sorgere dubbi sulla sua fedeltà alla sovrana. Nonostante tutto Jacopo Caldora partecipò alle trattative con il Comune in rappresentanza della corona.

Intanto Giovanna II, non avendo eredi diretti, nominò in un primo tempo suo successore Alfonso V d’Aragona, erede al trono di Sicilia, quindi cambiò in favore di Luigi III d’Angiò, per poi rinominare Alfonso. Tale atteggiamento sarebbe stato all’origine dei drammatici eventi che avrebbero scosso il Regno di Napoli nei successivi anni. In particolare, il Caldora si schiera inizialmente dalla parte degli Aragonesi.

Nel 1426 Giovanna II lo invia nello Stato della Chiesa, al fine di sostenere l’azione del pontefice Martino V contro i signorotti della Marca, mentre tre anni più tardi, nel 1429, interviene contro Bologna ribellatasi al papato. Nel 1430 il Caldora riceve dalla sovrana il feudo di Carbonara ed il Ducato di Bari. I suoi possedimenti si estendono adesso dall’Abruzzo sino alla Puglia, rendendolo per il momento il più potente feudatario del regno. Sarà proprio l’assegnazione del Ducato di Bari a scatenare i contrasti fra il Caldora e Giovanni Antonio Orsini del Balzo Principe di Taranto e Conte di Lecce, che ne teme l’espansione in Puglia.

Quest’ultimo si schiera al fianco degli Aragonesi mentre il Caldora cambia bandiera e appoggia Luigi III d’Angiò che, proveniente dalla Francia alla testa di 2 mila cavalieri ed un numero spropositato di fanti, invade la Puglia settentrionale. È il 1434: ha inizio la Guerra di Puglia.

Il Caldora dilaga nella provincia di Capitanata grazie alla tattica difensiva di Giovanni Antonio, che si ritira a Taranto piuttosto che muovere contro il nemico. Il Principe di Taranto però si salva grazie al fratello Gabriele che, asserragliatosi in Ascoli Satriano insieme al capitano lombardo Rufino Gallofo, ostacola l’avanzata delle forze avverse, sino a quando il tradimento dello stesso capitano non permette al Caldora e al d’Angiò di impadronirsi della piazza. Le forze angioine si dividono in due colonne: una, agli ordini di Jacopo che prende in rapida successione Andria, Bitonto, Ruvo e Corato, mentre la seconda, agli ordini di Luigi III, conquista Laterza. Giunta sotto le mura di Altamura, la prima colonna la pone d’assedio ma senza successo, pertanto muove su Castellaneta che cade dopo una lunga serie di assalti. Da Laterza e Castellaneta le due colonne muovono verso Taranto, ma le possenti fortificazioni della città convincono i capitani a dirigersi su Lecce, seconda città dei domini di Giovanni Antonio e, arrivati nei pressi della città, le forze regie, forti di 30 mila uomini, la pongono sotto assedio, stabilendo il quartier generale nei pressi dell’abbazia di San Nicolò e Cataldo. L’assedio si protrae per 11 giorni poi, inaspettatamente, gli assedianti si ritirano a causa di una grave malattia che colpisce Luigi III, portandolo alla morte il 15 novembre. Il Caldora, rimasto solo, ripiega su Bari ritirandosi. Nel 1435 muore Giovanna II lasciando irrisolta la successione che viene ancora affidata alle armi.

Nel 1437 Jacopo Caldora giura fedeltà a Renato d’Angiò quindi si ritira nei suoi feudi abruzzesi, sino al 1439 quando viene richiamato ad Aversa dal sovrano titolare. Quindi muove verso la Terra di Lavoro, ma viene fermato sul Volturno dalle armate aragonesi e, di conseguenza, si dirige verso Benevento. Assalita la baronia di Cercello, appartenente ai Signori di Leonessa, nel corso dell’azione viene colto da emorragia cerebrale e muore. La data è incerta fra il 15 ottobre o il 18 novembre 1439. Viene sepolto nella Chiesa di Santo Spirito a Sulmona su iniziativa del figlio Antonio. Jacopo Caldora aveva sposato in data sconosciuta Medea d’Eboli, ricevendo in dote il Contado di Trivento. Dalle nozze erano nati due figli maschi: Antonio e Berligiero, ed una femmina di nome Maria.

Cosimo Enrico Marseglia

