A Presicce-Acquarica rinasce la tradizione contadina con la “Festa del grano 2024”: sul palco Antonio Castrignanò, Canzoniere Grecanico Salentino ed Elettra Lamborghini

A Presicce-Acquarica va in scena il grano come simbolo di rinascita della tradizione contadina, accompagnato dalla musica di Antonio Castrignanò, del Canzoniere Grecanico Salentino e dalle performance live di Elettra Lamborghini.

26, 27 e 28 Luglio 2024 all’interno dell’Antica Masseria di Celsorizzo di Presicce-Acquarica, che fu un ricco e vitale borgo medievale, torna la grande festa che rende omaggio al grano, alla pratica della mietitura e ai simboli di rinascita della cultura contadina arrivati fino a noi.

Dopo la celebrazione della mietitura con il rito antico, che si è tenuta lo scorso 30 giugno, continua, nell’ultimo week end di luglio, la più grande manifestazione legata al grano e alla cultura contadina che dà vita a percorsi educativi, show cooking e tre serate di grandi concerti e perfomance live con i ritmi del sound popolare di Antonio Castrignanò e del Canzoniere Grecanico Salentino e la grande ospite Elettra Lamborghini.

Nella conferenza stampa di apertura odierna, condotta dal giornalista Giancarlo Colella, sono stati presentati la filosofia, gli ospiti e il programma delle tre giornate organizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Presicce-Acquarica: venerdì 26 luglio

•⁠ ⁠h.21:00 Concerto dei Moka Family, una grande band del Sud Italia formata da 14 elementi e moke musicali a ritmo di swing’n roll sinfonico in un gioco scenico-musicale sospeso tra realta e immaginazione;

•⁠ ⁠h.22.30 esibizione del musicista e compositore Antonio Castrignanò, re incontrastato della pizzica tarantata con la sua inconfondibile voce e maestro del tamburello, in tour con “Babilonia“, un viaggio corale senza frontiere tra tradizioni salentine e ritmi provenienti da Africa Sahariana, Turchia e India. “Babilonia” è il secondo miglior album di world music mondiale per l’anno 2022, nella prestigiosa world music charts europe.

sabato 27 luglio

•⁠ ⁠h.21:00 il dj set di Radio Venere apre la seconda serata della festa del grano intrattenendo con una

interessante selezione musicale tutti i partecipanti.

•⁠ ⁠h.22.30 esibizione di Elettra Lamborghini, la coinvolgente performance di Elettra con il suo tour “Elettraton” porta sul palco di Celsorizzo uno spettacolo altamente

Domenica 28 luglio

•⁠ ⁠h.21:00 Esibizione della pop band salentina, I Nutrizionisti, gruppo di giovani emergenti che doneranno al palco note

gioviali di musica divertente italiana e ci faranno conoscere il loro ultimo disco “Controcorrente”;

•⁠ ⁠h.22.30 Conclude la serata il Canzoniere Grecanico Salentino, storico gruppo musicale composto dai principali protagonisti dell’attuale scena pugliese che reinterpretano, in chiave moderna, le tradizionali note della pizzica tarantata con i suoi rituali, donando un’esplosione di energia, passione, ritmo e magia nel loro viaggio di musica dal passato al presente. Con innumerevoli tour internazionali, la band ha fatto la storia della world music italiana, venendo

riconosciuto come miglior gruppo di world music al mondo ai songlines music awards 2018.

“Abbiamo l’ambizione di percorrere una nuova strada per dare maggiore forza a quelle che sono le origini della nostra

comunità – sostiene il Sindaco di Presicce-Acquarica, Paolo Rizzo. A questo evento si riconosce indubbiamente una

centralità nella nostra programmazione e nel panorama degli eventi estivi in Puglia”.

“Abbiamo fatto grandi sforzi per recuperare una festa che è l’identità del nostro paese – afferma Natacha Pizzolante,

Assessore con delega alla Cultura – e ora vogliamo programmare grandi cose per farla crescere sempre di più”

“Questa festa è il risultato di un grande lavoro – afferma Giancarlo Pepe, Presidente dell’Associazione Culturale

Celsorizzo APS – che è sinonimo di sintonia, cooperazione tra vari attori sul territorio. Così è più facile tenere viva la

memoria delle tradizioni antiche e coinvolgere la comunità per trasferire messaggi importati alle giovani generazioni”.

La Festa del Grano

Nasce ad Acquarica nel 1984 grazie ad Arci e, in seguito, viene ripresa dall’Associazione Culturale Celsorizzo APS,

costituita da un gruppo di amici che hanno voluto dare forza e vita sia ad un luogo storico della cultura contadina,

come la Masseria Celsorizzo, sia al simbolo del grano, che nell’immaginario è vita e elemento principale della cultura

alimentare mediterranea.

Da circa 18 anni, la festa si svolge ogni anno nell’ultimo weekend di luglio presso l’Antica Masseria di Celsorizzo in

località Acquarica, a partire dalle ore 21:00, ed è preceduta sempre dalla Festa della Mietitura che, in questa edizione

si è svolta lo scorso 30 giugno. L’evento culturale della Mietitura consiste nel rievocare la tradizionale raccolta

attraverso mani anziane sapienti che mietono il grano con la falce: i fasci raccolti vengono legati dal “liante” con la

“torta”, lo stelo stesso della spiga e sistemati sul terreno della Masseria Celsorizzo fino a formare il “pignune” una

sorta di piramide composta dai fasci di grano e che rimane fino al giorno della festa come simbolo di tanta fatica della

nostra civiltà contadina.

La Masseria di Celsorizzo è il contesto naturale perchè “teatro” per generazioni e generazioni di contadini che

portavano il loro raccolto in attesa del loro turno all’aia presente in masseria, un terreno di “chianche” di forma

circolare in cui si estraevano i chicchi di grano dal lavoro di battitura.

La Festa del Grano 2024 vede la partecipazione e il patrocinio del Comune di Presicce-Acquarica, il patrocinio della

Provincia di Lecce e della Regione Puglia, la collaborazione delle associazioni Arci, Quadriglia e Zarathustra, con

quest’ultima che cura il “Mercatino dell’Artigianato che piace…” in tutte e 3 le serate. L’immagine e la comunicazione

sono curate da Pierpaolo Luca ArtiVisive.

Saranno presenti stand enogastronomici con i piatti tipici della tradizione contatina come “granu stumpatu” e “sagne

‘ncannulate” e altre prelibatezze genuine.