Giampietro: «Al via le Paralimpiadi, il luogo fisico che allevia le differenze e unisce l’umanità»

Le Olimpiadi non sono affatto finite: dal 28 agosto all’8 settembre a Parigi le Paralinpiadi, evento di caratura mondiale in cui gli atleti non partecipano solo, ma competono per vincere, come evidenziato dalla comunicazione istituzionale dell’organizzazione parigina. Saranno ben centoquaranta gli atleti italiani, una pattuglia corposa tra 4.400 sportivi provenienti da 184 Paesi e tre eccellenze dalla nostra Puglia.

“Un enorme in bocca al lupo – esordisce il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, Antonio Giampietro – a tutti gli atleti che si preparano a vivere i Giochi Paralimpici di Parigi 2024 e un caloroso sostegno ai nostri atleti di casa, ovvero Luca Mazzone, ciclista e handbiker, Vittoria Bianco, nuotatrice, e Gianluca Iacus, nel tiro a segno. La loro partecipazione non è solo motivo di orgoglio, ma anche una testimonianza dell’importanza del sostegno e della preparazione che le istituzioni devono sempre garantire. Che la vostra determinazione, la vostra passione e il vostro coraggio vi conducano verso successi indimenticabili.”

Giampietro analizza il senso delle Paralimpiadi, manifestazione che, dal 1960, costituisce una kermesse irrinunciabile nel quadriennio olimpico, poiché attraverso lo sport esse concorrono a realizzare una dimensione globale che unisce umanità, condivisione e sana competizione: “Si costruisce un luogo fisico e mentale dove le differenze si alleviano. L’obiettivo diventa quello di misurarsi con le proprie difficoltà, i propri limiti, nella prospettiva di superarli, insieme. E anche se qualcuno risulta vincitore rispetto agli altri, gli altri non restano mai indietro. Il nostro presidente, Sergio Mattarella lo sa bene e con questo spirito torna a Parigi a salutare orgoglioso anche gli atleti Paralimpici. Sarebbe bello – conclude il Garante – un giorno poter gareggiare tutti assieme in un’unica grande Olimpiade.

“Le Paralimpiadi sono seguite da un pubblico che negli anni sta diventando sempre più numeroso e appassionato tanto che in questa edizione ci sarà la copertura televisiva totale di tutte le gare sui canali Rai. Un segnale importante che dimostra come lo sport sia uno dei più potenti veicoli di inclusione che esistano.”