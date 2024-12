Domenica 15 settembre Giornata Europea della Cultura Ebraica

LECCE – In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica che si terrà domenica 15 settembre 2024, il Museo Ebraico di Lecce presenta un ricco programma di eventi. La manifestazione, coordinata dall’associazione europea AEPJ – European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, compie quest’anno 25 anni, vi partecipano 27 paesi europei e conta ormai migliaia di visitatori ogni anno. Il tema di questa edizioneè “la famiglia”. L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Comunità Ebraica di Napoli e AEPJ – European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, in collaborazione con MAiDE Art Gallery, Infotab Tours, Lecceventi, Technè sas, Cantine Leuci, Melograni Martino, Loft Music School.

PROGRAMMA:

Ore 10.00- Visita guidata del Museo Ebraico di Lecce e dell’antica Giudecca, a cura di Fabrizio Lelli (Direttore del Museo Ebraico di Lecce e docente di Lingua e letteratura Ebraica, Università La Sapienza, Roma) e di Fabrizio Ghio (architetto e membro del comitato scientifico del Museo Ebraico di Lecce).A seguire, visita della Galleria d’arte MAiDE con la sua nuova mostra Lecce’s limestone heritage and morechesi propone di celebrare l’eredità culturale e artistica della pietra leccese attraverso installazioni che ne illustrano la bellezza e versatilità.

Ore 11:00 –Inaugurazione dei nuovi contenuti digitali del teatrino olografico basati sull’intelligenza artificiale, a cura di Francesco Gabellone e Maria Chiffi (Technè SAS).L’offerta di fruizione culturale del Museo Ebraico è arricchita dall’impiego di tecnologie digitali di realtà virtuale ed esperienze immersive e multimediali.

I lteatrino olografico affianca le già presenti installazioni (totem multimediali e tecnologie immersive VR) per la rappresentazione emozionale della vita quotidiana nella Lecce medievale.Protagonisti della narrazione saranno Abramo De Balmes,celebre medico e filosofo ebreo, nato e vissuto a Lecce alla fine del XV secolo,e Abramo Belzycki, sopravvissuto alla Shoah e profugo nei campi di transito allestiti in Salento dal 1945 al 1948.

Ore 11:30-Presentazione degli oggetti prestati dalla famiglia Khalili e del libro “The Art of Peace” di Sir Nasser David Khalili, studioso di fama mondiale, collezionista, filantropo e Ambasciatore UNESCO, che dal 1970 ha assemblato otto delle più belle e complete collezioni d’arte del mondo, composte da circa 35.000 magnifiche opere, molte delle quali sono state esposte presso prestigiose istituzioni. Dal 2019, la famiglia Khalili sostiene il Museo Ebraico di Lecce, fiduciosa nel suo ruolo significativo legato alla riscoperta di aspetti poco noti del Salento ebraico medievale, ma anche alla trasmissione dei valori propri delle culture orientali e mediterranee.

A seguire, Eleonora Carbone (arpa) e Paola Musio (violino) eseguiranno un repertorio di musica ebraica. Degustazione a cura di Cantine Leuci e Melograni Martino.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Tel. e WhatsApp: +39 0832247016

Email: info@museoebraicolecce.com