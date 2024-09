Gianni De Blasi al Cinema Massimo con “L’ultima settimana di settembre”

LECCE – Sabato 14 settembre alle 18:30 e alle 20:30 al Cinema Massimo di Lecce e domenica 15 alle 19:00 al Pianeta Cinema di Nardò e alle 20:30 all’Andromeda di Brindisi il regista leccese Gianni De Blasi sarà in sala per presentare “L’ultima settimana di settembre”. Dopo l’anteprima al Giffoni Film Festival, da giovedì 12 settembre, distribuito da Medusa Film, nei cinema di tutta Italia è arrivata l’opera prima di De Blasi con Diego Abatantuono e il giovanissimo Biagio Venditti. Tratto dall’omonimo romanzo di Lorenzo Licalzi (Rizzoli), con soggetto e sceneggiatura firmati dallo stesso regista con Antonella W. Gaeta e Pippo Mezzapesa e la musiche originali di Andrea “Pupillo” De Rocco dei Negramaro, girato tra il capoluogo salentino e la costa jonica, la valle d’Itria, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il film è una produzione Trump limited (del neretino Attilio De Razza e di Nicola Picone) in associazione con la salentina Passo Uno Cinema (Salvatore Caracuta) e Medusa Film in collaborazione con Prime video e con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Pietro Rinaldi è un anziano scrittore in declino. Rimasto vedovo e ormai stanco della vita, progetta di suicidarsi nel giorno del suo compleanno ma un’inattesa tragedia sconvolge i suoi propositi. La morte improvvisa di sua figlia e del genero a causa di un incidente automobilistico, lo porta a doversi occupare del nipote adolescente Mattia. Nonno e nipote, che si sono fino ad allora ignorati, si ritrovano a vivere una dolorosa, quanto indesiderata, convivenza. Un viaggio che si rivelerà fondamentale per loro. Colpi di scena e avvenimenti inaspettati cambieranno per sempre i loro destini.