Le previsioni meteo di domani 3 settembre

Puglia – Tempo asciutto al mattino su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e temporali sparsi al confine con Campania e Basilicata, più asciutto altrove. Migliora dalla serata con nuvolosità e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi sul Piemonte. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e appenninici, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi sui rilievi appenninici, velature in transito altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti con residue piogge in Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia con precipitazioni sparse, più stabile tra Sardegna e Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento su Molise, Campania e Basilicata, asciutto ma con nuvolosità alta in transito altrove. In serata condizioni di stabilità prevalente con cieli poco nuvolosi.

Temperature minime in diminuzione; massime in calo al centro-sud, stazionarie al settentrione.

www.centrometeoitaliano.it