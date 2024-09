Legge Ristrutturazione edilizia, Lacatena, Giannone e Bonerba: “Comuni ancora a rilento, interverremo per sostenerli”

“Oggi ci siamo incontrati per verificare insieme lo stato di attuazione della Legge 36 sulla ristrutturazione edilizia. Abbiamo condiviso l’esigenza di un confronto perché molti Comuni non stanno applicando ancora la legge. Eppure, si tratta di un provvedimento di semplice attuazione che erano proprio i Comuni a chiederci. Tuttavia, poiché siamo convinti che sia un testo dalle potenzialità di sviluppo straordinarie, abbiamo convenuto di sostenere con ancora più determinazione i Comuni, chiarendo ulteriormente le procedure applicative della legge. Una strada che avevamo già intrapreso fornendo le faq esplicative, ma probabilmente alcune amministrazioni hanno qualche difficoltà, specie (ma non solo) quelle dei comuni più piccoli che non dispongono di uffici tecnici con molto personale. E’ un impegno che ci assumiamo volentieri, nella certezza che si debba cambiare il paradigma culturale che spesso frena, come retaggio del passato, molte Giunte comunali: l’Urbanistica è la strada per tradurre la visione strategica di governo del territorio e richiede delle scelte puramente politiche che gli amministratori, appunto, devono avere il coraggio di assumersi.” Lo scrivono in una nota congiunta il consigliere regionale delegato all’Urbanistica, Stefano Lacatena, del delegato all’Urbanistica dell’Anci Puglia, il sindaco Giuseppe Giannone, e del vicepresidente dell’Ance Puglia, Nicola Bonerba.