Mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre nuovo appuntamento del percorso A new local age per Galattica – Rete Giovani Puglia

CUTROFIANO (Lecce) – A Cutrofiano, con il percorso formativo e laboratoriale “A new local Age Academy”, proseguono le attività del nodo locale di “Galattica – Rete Giovani Puglia”, nuova misura della sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e dell’ARTI – Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione. Mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre (dalle 15 alle 19) il Museo della Ceramica – Biblioteca Comunale ospiterà un “Laboratorio di progettazione culturale” con Mary Negro e Gabriele Polimeno della Cooperativa Ventinovenove. Quante volte hai avuto l’idea del secolo, ma non sapevi qual era il modo per realizzarla? Hai mai sentito parlare di bandi o avvisi pubblici? Sai come si trova un bando? E come si legge? E poi? Quali sono i trucchi per scrivere un progetto di successo? Con questo laboratorio si avrà la possibilità di ricevere spunti interessanti per rendere concreta la propria idea (laboratorio gratuito su prenotazione obbligatoria museobibliotecacutrofiano@gmail.com – +39 3278773894).

Partito l’11 ottobre, continua venerdì 18, 25 e giovedì 31ottobre (dalle 15 alle 19), sempre nelle sale del Museo, anche “My company: come creare e sviluppare un’azienda”, percorso formativo per diventare autoimprenditori di se stessi, all’interno del quale ogni studente sarà portato a realizzare il suo di percorso, in un percorso di team. Che cosa significa diventare imprenditori? Come lo si diventa? Questa è la domanda che ci si è posti per la realizzazione di questo modulo. In armonia con gli obiettivi del progetto regionale e seguendo i suggerimenti e le suggestioni dei primi tavoli di co-progettazione, A new local age è pensato, infatti, per fornire servizi alle giovani generazioni e supportarle nell’attivismo sociale e in percorsi di autoimprenditorialità. Quattro moduli da venticinque ore, coordinati dal designer Andrea Vitti e dallo staff di 34° Fuso aps, per porre l’accento su progettazione e design per la creazione di opportunità in ambito professionale e di sviluppo d’impresa partendo dalla ceramica come materia prima specifica di un territorio. A ottobre, sempre per il progetto Galattica – Rete Giovani Puglia, continua anche Open, il focus group di ascolto destinato all’ideazione di opportunità in ambito territoriale, a cura di Spazio EVOlutivaMente (prossimo appuntamento martedì 22 ottobre, dalle 18 alle 20).

GALATTICA A CUTROFIANO

Il nodo è allestito all’interno del Museo della Ceramica e Biblioteca di Cutrofiano ed è gestito dal Comune di Cutrofiano e dal partenariato territoriale composto da 34° Fuso aps, Confartigianato Imprese Lecce, Sud Ethnic, Pro Loco di Cutrofiano APS, InRete aps, Ramdom, Ventinovenove Soc Coop Impresa Sociale Ets, Spazio Evolutivamente APS. Fino a febbraio 2025 il progetto si propone di attivare azioni di ricerca, innovazione e pratica nel settore della ceramica con un fitto programma che prevede attività di avvicinamento alle pratiche artigianali, percorsi formativi sui mestieri connessi alla produzione artigianale, alla promozione della ceramica, degli ecosistemi dell’argilla e dell’artigianato, laboratori per lo sviluppo delle soft skills e del team building, un percorso di accompagnamento allo sviluppo di tre project work per la creazione di una linea di merchandising per l’identità della Città della ceramica, orientamento professionale, PCTO e tirocini e un premio destinato a giovani ceramisti.

GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA

La misura della sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e dell’ARTI – Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione è diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. L’obiettivo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.