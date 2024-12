La Riforma dello Sport, attualità e prospettive future. Convegno in Unisalento

LECCE – La Riforma dello Sport, attualità e prospettive future, questo il tema trattato in Unisalento dedicato a tutti gli operatori del settore sportivo, dilettantistico e non. Ai nostri microfoni il prof. Attilio Pisanò di Unisalento e Luigi De Donno, Presidente Us Acli Puglia. Nel corso del convegno è intervenuto anche il Prof. Fabio Saponaro, Ordinario di Diritto Tributario nell’Università del Salento,

ha evidenziato che, “nonostante le criticità, la recente riforma della disciplina dello Sport rappresenta una grande opportunità per le ASD e le SSD salentine. Occorre, però, conoscere bene le regole del gioco per sfruttare pienamente le opportunità e, soprattutto, occorre fare prevenzione rivolgendosi a professionisti dello sport competenti per materia. Non si può più improvvisare e limitarsi a gestire il patologico. Non si può più prescindere da una adeguata amministrazione fisiologica del sodalizio sportivo, anche e, soprattutto, sul piano fiscale. L’Università del Salento e la Cattedra di Diritto Tributario stanno lavorando in questa direzione per dare allo sport la dignità che merita”.

Gaia Quarta De Marco