Più di 100 atleti per il primo “Trofero dell’Immacolata” di tiro con l’arco

MERINE DI LIZZANELLO (Lecce) – Nata dall’idea di unire sport e tradizione culturale, innovazione e riti popolari, sabato e domenica andrà in scena il “Primo trofeo dell’Immacolata” di tiro con l’arco a 18 metri indoor valevole per la qualificazione ai campionati italiani del prossimo anno. A organizzare il tutto sarà l’associazione sportiva dilettantistica Black Panthers che grazie al supporto dell’Assessorato allo sport della Regione Puglia metterà in campo a Merine di Lizzanello, più di cento atleti tra i migliori club pugliesi quali Amici di Reno, Evo’, Club Veglie, Basso Salento e del sud Italia quali i pluri campioni Italiani di Catanzaro Arcieri Club Lido, i cosentisi del Centro Universitario Sportivo, i Potentini Arcieri Lucani, i numerosi Arco Club Napoli e Gli arcieri Abruzzesi. Tutta la manifestazione si svolgerà all’insegna del messaggio “allenati contro la violenza”, campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e sarà messo in risalto l’importanza del valore sociale e aggregativo dello sport che, al di là dell’agonismo, unisce e aiuta tanti ad avere un riscatto dopo difficoltà e ingiustizie. Durante le due giornate di gara, gli arcieri potranno gustare i prodotti locali della tradizione leccese quali pasticciotti e pittule ma avranno anche a disposizione la biologa nutrizionista Silvia Lionetto che spiegherà l’importanza della dieta mediterranea e l’importanza di una corretta alimentazione per un corretto stile di vita sopratutto per chi fa sport.

“Fieri di ospitare questo importante evento” dice Claudia Falco, consigliera delegata allo sport del comune di Lizzanello, “lo sport è motore fondamentale di benessere, socializzazione e inclusione e queste giornate aiutano a passare il messaggio che è fondamentale avere un corretto stile di vita”.

Un weekend quindi all’insegna della sana competizione e del rispetto sul campo di gara e di amicizia e sano turismo sportivo per scoprire le bellezze del nostro Salento.