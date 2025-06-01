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Alla scoperta del Salento: Basilica Santa Caterina di Alessandria: unica in Puglia, lo stupore che incanta

di Valeria Coi

Denominata la Capella Sistina del Sud, la basilica di Santa Caterina di Alessandria è un capolavoro unico. Per la bellezza degli affreschi, è considerata seconda solo alla basilica di san Francesco d'Assisi.

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