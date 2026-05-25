I leccesi amano il verde, adottati 22 spazi per la manutenzione di piante e alberature

I leccesi amano il verde e se ne prendono cura. Lo dimostra il fatto che, in poco tempo, sono stati adottati 22 spazi per la manutenzione di piante e alberature da parte di aziende e soggetti privati. Altri 14 spazi sono stati chiesti in gestione e le pratiche sono in itinere.

Queste sono state, infatti, le risposte al bando del Comune “Il verde sei tu”, che promuove il diritto della partecipazione di tutti i cittadini alla cura dei beni comuni, favorendo forme di collaborazione e autogestione delle aree destinate a verde urbano, attraverso la forma dell’adozione e della sponsorizzazione.

Il bando è aperto. Possono presentare proposte di adozione e sponsorizzazione delle aree verdi comunali tutti i soggetti pubblici e privati: singoli cittadini, circoli, comitati, associazioni; soggetti giuridici ed operatori commerciali quali banche, imprese, società, condomini privati, negozi, ristoranti e bar; operatori economici quali artigiani e liberi professionisti titolari di studi; organizzazioni di volontariato; parrocchie ed enti religiosi; istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Gli affidatari si dovranno impegnare nella manutenzione e nella cura dell’area richiesta. La consegna in affidamento a titolo gratuito non muta la destinazione dell’area verde, che rimane di uso pubblico.

Può essere richiesta l’adozione di fioriere, aiuole, rotatorie, spartitraffico, marciapiedi, giardini, parchi, aree attrezzate, nuove aree da destinare a verde pubblico, giochi e giostrine.

Questi i proponenti la manutenzione e gli spazi verdi già assegnati: Links management and technology (rotatoria tra viale Porta d’Europa, viale Foscolo, viale De Pietro e viale Calasso; rotatoria tra viale Leopardi, viale Giovanni Paolo II e viale Parini); Fondazione Venture Impatto sociale (rotatoria via Monteroni, incrocio con ingresso Ecotekne); ditta Fortunato srl (rotatoria via Chiatante incrocio con strada provinciale 45); gruppo immobiliare Ricercato (rotatoria tra viale Aldo Moro e via Lodi; rotatoria tra viale Rossini, via Torre del Parco e statale 16; rotatoria tra viale Otranto, viale Marche, viale Gallipoli e viale Lo Re; rotatoria tra piazzale Rudiae e via Marcianò; rotatoria tra via Taranto e viale della Repubblica; rotatoria tra viale De Pietro e via Garibaldi; rotatoria tra viale Roma, strada provinciale 364, via Carlo Re e viale della Libertà; rotatoria tra via San Lazzaro, viale Cavallotti e viale Marconi); Brand for the City srl (area a verde del Parco Bruno Petrachi); associazione I love San Cataldo (rotatoria in viale Cristoforo Colombo; rotatoria del lungomare Giovanni da Verrazzano; spartitraffico lungo il lungomare Caboto; Rotary Club (rotatoria via don Minzoni incrocio con via Miglietta e via Orsini del Balzo); Giomat (area antistante il civico 12 di via Bari); Ristosì srl (rotatoria via Taranto con via Chiatante; rotatoria tra viale della Repubblica e via Bonifacio).

Sono in via di definizione, invece, gli affidamenti a: associazione datoriale CIA Salento (rotatoria ingresso in città tra hotel Tiziano e City terminal); Ristorall srl (rotatoria tra via Merine e via Catanzaro); associazione La Spiga (aiuole viale Pavarotti, a Villa Convento); Capoluogo Immobiliare (rondò tra viale Leopardi e via Parini); ristorante Crosta (spazio di via Salvemini); scuola Stomeo – Zimbalo (piazzetta M. da Brindisi, a San Cataldo); Marogas srl (rotatoria in via Cremona; rotatoria via Pistoia-via Giovanni Paolo II); Associazione Spiaggiabella e Torre Chianca (rotatoria tra via Roggerone e strada provinciale 131 e rotatoria tra sp 131 e sp 133); Fondazione CMCC (rotatoria tra via Marco Biagi-via Assisi-via Tondi, aiuola in via Marco Biagi, aiuola nella traversa di via Assisi); associazione di volontariato Casa (Parco Rina Durante, in via Biasco).

<Abbiamo ripreso un bando che, negli anni passati, non aveva avuto riscontro – dice l’assessore all’Ambiente, Severo Martini – Abbiamo proceduto all’affidamento di 22 aree, e altre 14 sono in via di definizione. Un ottimo risultato, nel giro di un anno. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare: il decoro e la cura non sono solo compito dell’amministrazione comunale ma anche dei singoli. D’altra parte, le richieste pervenute sono la dimostrazione dell’interesse, della sensibilità e del senso civico dei cittadini>.

Il bando è disponibile sul sito del Comune di Lecce.