La ricetta del giorno: Trofie al radicchio

Ingredienti per 4 persone:

300 grammi di trofie (pasta fresca)

olio extra vergine d’oliva q.b.

300 grammi di radicchio trevigiano

parmigiano reggiano q.b.

50 grammi di burro

sale q.b.

Procedimento

Pulire il radicchio eliminando le foglie esterne, affettatelo, lavatelo e asciugatelo con uno strofinaccio. Mettere a scaldare l’olio extra vergine di oliva in una capace padella, aggiungete il radicchio e fatelo appassire, coprendo con coperchio la pentola e aggiungete il burro. Cuocete le trofie in acqua salata e scolatele al dente. Versate le trofie in padella con il radicchio a fuoco spento e amalgamate bene. Servire con abbondate parmigiano reggiano grattugiato.