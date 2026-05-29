La ricetta del giorno: patate al forno con gorgonzola

Ingredienti per per 4 persone:

1 kg di patate

200 gr di mozzarella fior di latte o mozzarella di bufala

250 gr di gorgonzola dolce

100 gr di noci sgusciate

sale

olio evo

prezzemolo fresco tritato

pepe

Procedimento:

Lavare e lessare le patate;

Tagliarle a pezzi (chi gradisce la buccia, può evitare di sbucciarle);

Stendere uno strato di patate in una teglia cosparsa di olio;

Corriere con la mozzarella tagliata a fette e con il gorgonzola a pezzi;

Realizzare altri due o tre strati uguali;

Cospargere con le noci e il pepe;

Infornare a 180º finché lo strato superiore non sarà dorato;

Condire con il prezzemolo e servire.