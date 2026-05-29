La ricetta del giorno: patate al forno con gorgonzola

Ingredienti per per 4 persone:
1 kg di patate
200 gr di mozzarella fior di latte o mozzarella di bufala
250 gr di gorgonzola dolce
100 gr di noci sgusciate
sale
olio evo
prezzemolo fresco tritato
pepe
Procedimento:
Lavare e lessare le patate;
Tagliarle a pezzi (chi gradisce la buccia, può evitare di sbucciarle);
Stendere uno strato di patate in una teglia cosparsa di olio;
Corriere con la mozzarella tagliata a fette e con il gorgonzola a pezzi;
Realizzare altri due o tre strati uguali;
Cospargere con le noci e il pepe;
Infornare a 180º finché lo strato superiore non sarà dorato;
Condire con il prezzemolo e servire.