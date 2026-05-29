L’almanacco di oggi 29 maggio

Il Santo del giorno: San Massimino. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci cangia ddefrisca . Significato: Chi cambia sta meglio .
– Sono nati in questo giorno
1917 John Fitzgerald Kennedy
1958 Annette Bening
1959 Rupert Everett
– Proverbio
È una mala cosa esser furbo, ma è peggio esser conosciuto per tale
– Accadde oggi
1953 Edmund Hillary raggiunge la vetta del monte Everest
1967 Papa Paolo VI nomina 27 nuovi cardinali. Tra questi l’arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyla
1990 Boris Yeltsin viene eletto presidente della repubblica sovietica
1998 la modella e attrice Cindy Crawford sposa Rande Gerber
– Scoperte
1914 Prima linea aerea regionale