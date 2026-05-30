L’almanacco di oggi 30 maggio

Il Santo del giorno: S. Giovanna d’Arco. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci uei l’amicizia cu mantègna nù panaru cu bbae e unu cu bbegna. Significato: Se vuoi mantenere l’amicizia un paniere deve andare e un paniere deve tornare.
– Sono nati in questo giorno
1672 Pietro il Grande
1958 Marie Fredriksson
1964 Enrico Silvestrin
– Proverbio
Non sempre ride la moglie del ladro
– Accadde oggi
1960 si spegne in Russia l’autore del Dottor Zivago, Boris Pasternak. Aveva 70 anni
1975 a Bruxelles in Belgio si conclude un nuovo vertice dei paesi aderenti all’Alleanza Atlantica
1978 dopo il fallimento di ieri, altre 2 votazioni non sbloccano l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana. I maggiori partiti sostengono i propri candidati “di bandiera”
– Scoperte
1915 Tokuji Hayakawa inventa la matita meccanica (portamine)