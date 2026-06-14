Alla Scoperta del Salento: Da Gallipoli a Otranto, l’incantevole percorso della terra dei due mari

Il Salento, l’estremo lembo della Puglia, è quella che un tempo veniva chiamata Terra d’Otranto, un insieme unitario ma al contempo disomogeneo, culturalmente e linguisticamente un po’ più greco che latino, dove alcune cittadine particolarmente belle, come Lecce, Gallipoli, Otranto; spiccano su una miriade di piccoli centri abitati.

Le coste sono ampie e sabbiose soprattutto quelle sul Mar Ionio, le cui acque sono caratterizzate da una trasparenza e da cromatismi rari. Spettacolari sono le scogliere a picco sul mare, soprattutto sulla costa adriatica.

Uno dei più grandi centri urbani del Salento è Galatina, dove si può ammirare la Basilica di Santa Caterina di Alessandria, uno dei pochi esempi di architettura gotica nel Salento, caratterizzata dai suoi cicli pittorici per la cui vastità è seconda in Italia solo alla Basilica di san Francesco d’Assisi.

Poi c’è la città di mare più bella del versante Ionico, Gallipoli. Si affaccia su un litorale a tratti sabbioso e a tratti roccioso, è circondata dal mare e dal mare dominata.

Gallipoli, così chiamata dall’antico nome greco Kalè Polis (bella città) rappresenta delle mete preferite del Salento, uno dei luoghi più magici di questa incantevole terra, perché offre non solo meravigliose distese di spiagge dorate o le suggestive scogliere, ma anche per la sua architettura, storia, arte.

La sua splendida cattedrale, dedicata a Sant’Agata, la cui costruzione ebbe inizio nel 1600, è la più imponente delle 16 chiese di Gallipoli; è situata nel punto più alto del centro storico, sito destinato ad area sacra sin dall’antichità; fatto di vicoli, case a corte, piazzette e chiesette. Ha una caratteristica Gallipoli: è un’isola calcarea collegata alla città nuova da un ponte che attraversa il porto antico accanto al quale si erge il Castello Angioino.

La parte antica di questa città definita la perla dello Ionio, è circondata da bastioni e mura, costruite con lo scopo di difendere la città dagli attacchi dei nemici provenienti dal mare. Qui si trova l’aria naturale protetta di Sant’Andrea. Sull’omonima isola nidifica il bellissimo Gabbiano Corso. La specie protetta dalle piume grigioperla e il becco rosso corallo, plana spesso sulla città e, vanitoso, si fa ammirare anche da vicino.

Lasciando Gallipoli, attraversando dall’entroterra salentino, fatto di affascinanti paesaggi, si può giungere a Cutrofiano, piccolo centro abitato in cui l’arte della terracotta trova una delle massime espressioni.

Cutrofiano, infatti, ospita il Museo della Ceramica, vetrina dell’artigianato Leccese, nel quale sono custoditi circa 500 reperti, tra oggetti della tradizione contadina ed artigiana salentina.

Ma, oltre alla costa Ionica, sulla quale si affaccia Gallipoli, il Salento regala panorami mozzafiato anche sull’Adriatico, dove troviamo Otranto, l’incantevole città più orientale d’Italia.

Passeggiando tra i vicoli del piccolo borgo di Otranto si ha la sensazione di essere immersi in un’altra epoca, con le sue case a corte con balconi fioriti, viuzze strette lastricate, piccole salite che portano all’imponente Castello.

Il castello di Otranto costruito tra il 1485 e il 1498, ha una struttura trapezoidale con tre torri circolari poste a tre degli angoli, mentre dal quarto angolo si stacca uno spuntone a forma di lancia, il quinto non presenta torri. Intorno al Castello gira un ampio e profondo fossato, all’interno vi è una piazzetta d’ingresso e un ballatoio superiore nel suo perimetro.

A Otranto si trova anche l’antica cattedrale romanica dove sono custodite le ossa dei Martiri, un’opera realizzata nel periodo di dominazione normanna, tra il 1080 ed il 1088; lunga 54 metri e larga 25, è la più grande chiesa di Puglia. All’interno della Cattedrale si dipana un

maestoso mosaico pavimentale, risalente al XII secolo, che coi suoi 600 metri quadrati di superficie, si annovera tra le opere musive più grandi al mondo, di certo la più grande d’Europa. Il mosaico, il cui tema dominante è l’Albero della Vita, si sviluppa altissimo sulla navata centrale dall’ingresso al presbitero.

L’imponente Cattedrale di Otranto sorge sulla linea immaginaria che unisce Roma con Bisanzio, a testimonianza del ruolo di anello di congiunzione svolto dalla città e dalla chiesa di Otranto.