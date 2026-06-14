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Alla Scoperta del Salento: Da Gallipoli a Otranto, l’incantevole percorso della terra dei due mari

di Valeria Coi

La Città Bella, protesa nel mare, le architetture di Galatina e il borgo antico della porta d’Oriente

Foto di Giulio Rugge

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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