Alla scoperta del Salento: Il Castello o Palazzo Feudale Capece di Corsano

Fu Re Tancredi de Hauteville nel XIII secolo a donare il casale di Corsano a Fabiano Securo che provvide a cingerlo con una cinta muraria ed a munirlo di un primo fortilizio. Corsano apparteneva alla Contea di Alessano sita nel Principato di Taranto. Successivamente il centro passò di mano a diverse famiglie sino a quando nel 1636 giunse ai Capece che lo mantennero sino alla soppressione della feudalità nel 1806.

Fu tale famiglia nel XVII secolo ad edificare un maniero che oggi appare alquanto rimaneggiato a causa di diverse modifiche ed aggiunte operate nel corso dei secoli. La struttura si presenta a pianta quadrata con una parte più elevata quadrangolare all’angolo occidentale della facciata principale, sulla destra di chi guarda, e si snoda intorno al nucleo centrale. È caratterizzata da interni con volte a stella e a botte. Al primo piano si può ancora ammirare ciò che resta degli affreschi originali ed alcuni bassorilievi che ornavano le sale centrali. Il maniero include inoltre un giardino pensile ed un agrumeto, mentre nei sotterranei ci sono alcune cavità artificiali, anticamente utilizzate con ogni probabilità per lo stoccaggio delle granaglie.

Il Castello fu utilizzato sino agli anni ’80 come deposito del tabacco, mentre attualmente è in completo stato di abbandono.

Ma come tutti i manieri che si rispettino, anche il Castello di Corsano conserva un’antica leggenda. Si racconta che la famiglia Capece fece costruire un passaggio segreto, u travùcculu, termine che significa trappola o trabocchetto, come via di fuga verso la campagna in caso di pericolo. Al fine di mantenere segreta l’esistenza del passaggio, il Barone Capece fece ammazzare tutti coloro che avevano partecipato alla realizzazione del cunicolo.

Cosimo Enrico Marseglia

Nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Attualmente collabora con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016), Contesa per Napoli. La Puglia ed il Regno di Napoli nelle guerre tra Spagna e Francia fra XV e XVI secolo (2024). Emergenza Vibrio Cholerae. Il Corpo Militare C.R.I. nell’emergenza colera in Puglia e Campania (1910-1911) (2025), per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio.