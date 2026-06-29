Autovelox e Telelaser: ecco dove sono nel mese di luglio 2026

Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di luglio.
CALENDARIO AUTOVELOX MESE DI LUGLIO 2026
POSTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
01-07-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 -19,00
02-07-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
03-07-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
04-07-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
05-07-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 -19,00
06-07-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
07-07-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
08-07-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
09-07-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
10-07-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
11-07-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
12-07-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
13-07-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
14-07-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
15-07-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
16-07-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
17-07-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
18-07-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 -19,00
19-07-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
20-07-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
21-07-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
22-07-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
23-07-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
24-07-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
25-07-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
26-07-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
27-07-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
28-07-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
29-07-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
30-07-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
31-07-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Tutti i giorni
festivi compresi
S.P. 04
LECCE – NOVOLI
KM 5+760 in direzione Lecce
00,00 – 24,00
CALENDARIO TELELASER MESE DI LUGLIO 2026
01-07-2026
S.P. 59
PALMARIGGI – MINERVINO
07,00 – 19,00
02-07-2026
S.P. 15
VEGLIE – NOVOLI
07,00 – 19,00
03-07-2026
S.P. 90
GALATONE – S. M. AL BAGNO
07,00 – 19,00
04-07-2026
S.P. 367
MEDIANA DEL SALENTO
07,00 – 19,00
05-07-2026
S.P. 21
LEVERANO – PORTOCESAREO
07,00 – 19,00
06-07-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
07-07-2026
S.P. 87
OTRANTO – PORTO BADISCO
07,00 – 19,00
08-07-2026
S.P. 102
CAMPI Sal. – SAN DONACI
07,00 – 19,00
09-07-2026
S.P. 236
SURBO – CASALABATE
07,00 – 19,00
10-07-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
11-07-2026
S.P. 193
PRESICCE – LIDO MARINI
07,00 – 19,00
12-07-2026
S.P. 87 e 358
OTRANTO – SANTA CESAREA T.
07,00 – 19,00
13-07-2026
S.P. 367
MEDIANA DEL SALENTO
07,00 – 19,00
14-07-2026
S.P. 15
VEGLIE – NOVOLI
07,00 – 19,00
15-07-2026
S.P. 87
OTRANTO – PORTO BADISCO
07,00 – 19,00
16-07-2026
S.P. 48
MARTANO – SOLETO
07,00 – 19,00
17-07-2026
S.P. 236
SURBO – CASALABATE
07,00 – 19,00
18-07-2026
S.P. 21
LEVERANO – PORTOCESAREO
07,00 – 19,00
19-07-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
20-07-2026
S.P. 90
GALATONE – S. M. AL BAGNO
07,00 – 19,00
21-07-2026
S.P. 87 e 358
OTRANTO – SANTA CESAREA T.
07,00 – 19,00
22-07-2026
S.P. 48
MARTANO – SOLETO
07,00 – 19,00
23-07-2026
S.P. 17
NARDO’ alla SS 101
07,00 – 19,00
24-07-2026
S.P. 119
LECCE – ARNESANO – LEVERANO
07,00 – 19,00
25-07-2026
S.P. 236
SURBO – CASALABATE
07,00 – 19,00
26-07-2026
S.P. 87
OTRANTO – PORTO BADISCO
07,00 – 19,00
27-07-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
28-07-2026
S.P. 21
LEVERANO – PORTOCESAREO
07,00 – 19,00
29-07-2026
S.P. 87 e 358
OTRANTO – SANTA CESAREA T.
07,00 – 19,00
30-07-2026
S.P. 367
MEDIANA DEL SALENTO
07,00 – 19,00
31-07-2026
S.P. 90
GALATONE – S. M. AL BAGNO
07,00 – 19,00
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