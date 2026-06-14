Figli del Salento: Francesco Milizia, il teorico che insegnò all’architettura a ragionare

Nella storia dell’arte italiana Francesco Milizia occupa una posizione singolare. Non fu un architetto nel senso tradizionale del termine, non lasciò dietro di sé palazzi, chiese o monumenti destinati a segnare il paesaggio urbano. Eppure il suo nome è legato in modo indissolubile all’architettura perché fu uno dei più influenti teorici del Neoclassicismo europeo, un intellettuale che contribuì a ridefinire il modo stesso di pensare l’arte del costruire.

Nato nel 1725 e vissuto nel pieno della stagione illuminista, Milizia viene ricordato come il più importante poligrafo del primo Neoclassicismo. La sua autorevolezza derivava non dall’esperienza di cantiere, ma dalla vastità delle sue conoscenze. Come scrissero i suoi contemporanei, non praticava l’architettura, ma ne possedeva tutte le dottrine necessarie per comprenderla, giudicarla e orientarne gli sviluppi.

Al centro della sua riflessione vi era una convinzione netta: l’arte doveva tornare ai modelli dell’antica Grecia. Per Milizia, infatti, i capolavori greci rappresentavano l’espressione più alta del buon gusto perché nati in una società ancora integra, non corrotta dagli eccessi e dalle degenerazioni della modernità. Da qui la sua difesa di un’estetica fondata sulla misura, sulla simmetria e sulla razionalità.

Questi principi trovano la loro formulazione più compiuta nei Principi dell’architettura civile, l’opera che meglio sintetizza il suo pensiero. L’architettura, secondo Milizia, è anzitutto imitazione della natura. Non segue le mode, non si lascia trascinare dai capricci del gusto del momento: nasce da necessità concrete e si sviluppa attraverso un’invenzione disciplinata da regole precise. La bellezza non è un fatto arbitrario, ma il risultato di un equilibrio raggiunto grazie alla ragione.

I Greci rappresentano il vertice di questo percorso eppure nei suoi scritti emerge una sorprendente consapevolezza storica, gli stili cambiano, si evolvono, attraversano fasi di splendore e di decadenza ed è in questo quadro che trova spazio una rivalutazione inattesa dell’architettura gotica.

In un’epoca in cui il gotico era spesso considerato una parentesi oscura e barbarica, Milizia ne riconobbe l’originalità. A suo giudizio, si trattava di un linguaggio autonomo, non derivato né dalla Grecia né da Roma, nato dall’osservazione diretta della natura nella sua grandezza. Pur mantenendo una gerarchia che poneva l’arte antica al primo posto, egli arrivò a sostenere che gli interni gotici possedessero qualità superiori non soltanto a quelli moderni, ma persino a quelli degli antichi. Da questa intuizione scaturì un’idea sorprendentemente moderna: edifici capaci di unire l’armonia esterna dell’architettura greca alla forza spaziale degli ambienti gotici.

Il suo approccio critico fu influenzato dalle teorie funzionaliste del francescano Carlo Lodoli, ma anche dalla trattatistica francese del Settecento. Milizia guardava all’architettura come a una disciplina governata dalla logica e dalla funzione. Per questo combatté con determinazione ogni abuso decorativo e ogni eccesso formale, schierandosi a favore della progressiva semplificazione degli stili promossa dal Neoclassicismo.

Celebre rimase il suo giudizio sulla Sacrestia della Basilica di San Pietro, progettata da Carlo Marchionni. Di fronte a quella profusione di fasto e magnificenza, Milizia non esitò a definirla la costruzione più sontuosa e, allo stesso tempo, la più irragionevole del globo. Una sentenza che riassume perfettamente il suo modo di intendere l’arte: la bellezza, senza ragione, perde ogni valore.

Nel 1761 si trasferì a Roma per amministrare i beni immobili appartenenti al re di Napoli all’interno dello Stato Pontificio. Conservò questo incarico per circa venticinque anni, fino al 1786. fu un periodo decisivo, durante il quale poté dedicarsi con crescente intensità agli studi storici e teorici che lo avrebbero reso una figura di riferimento nel panorama culturale italiano.

La sua curiosità intellettuale fu quella tipica degli uomini dell’Illuminismo, incapaci di confinare il sapere entro compartimenti rigidi. Si interessò di medicina, pubblicando un Dizionario di medicina domestica ispirato agli studi del medico scozzese William Buchan. Coltivò inoltre una profonda passione per le scienze naturali e per l’astronomia, disciplina alla quale dedicò un compendio delle opere dello scienziato francese Jean Sylvain Bailly.

Quest’ultimo lavoro ebbe una fortuna particolare: divenne infatti una delle principali fonti utilizzate da un giovane Giacomo Leopardi per la stesura della sua Storia dell’astronomia nel 1813. Un dettaglio che testimonia l’ampiezza dell’influenza culturale esercitata da Milizia ben oltre il campo delle arti.

Negli ultimi anni della sua vita rivolse l’attenzione anche ai temi economici e sociali. Da queste riflessioni nacque l’opera Economia pubblica, pubblicata postuma nel 1798, lo stesso anno in cui vide la luce il suo Dizionario delle belle arti, una vasta opera di sistemazione e divulgazione del sapere artistico.

Critico, storico, divulgatore, studioso di scienze e di economia: Francesco Milizia incarna perfettamente la figura dell’intellettuale illuminista. La sua eredità non risiede in un edificio o in una scuola artistica, ma in un metodo. Ha insegnato che l’arte può essere ammirata, ma deve anche essere compresa; che il gusto non è soltanto una questione di sensibilità, ma anche di ragione; e che ogni forma di bellezza, per essere autentica, deve saper rispondere a una necessità profonda.