Riccio di mare, UILA Pesca Puglia: “Bene il confronto con il territorio

La UILA Pesca Puglia prende atto con favore del lavoro svolto dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e alla Pesca in merito alle modifiche della normativa sulla tutela del riccio di mare. Riteniamo positivo il percorso intrapreso, che rappresenta la dimostrazione di come il dialogo tra istituzioni, organizzazioni sindacali, lavoratori e rappresentanze del comparto possa portare a soluzioni equilibrate, capaci di coniugare la salvaguardia della risorsa con le esigenze delle imprese e dei pescatori professionisti.

Accogliamo con soddisfazione le aperture contenute nel provvedimento, in particolare la possibilità di prevedere, sulla base delle evidenze scientifiche, programmi sperimentali di prelievo contingentato e il coinvolgimento diretto dei pescatori professionisti nelle attività di monitoraggio e ricerca.

Si tratta di un riconoscimento importante del ruolo che i lavoratori del mare possono svolgere non solo nella tutela dell’ecosistema, ma anche nella costruzione di politiche efficaci e sostenibili. La UILA Pesca Puglia considera questo un primo passo significativo, frutto di un confronto serio e responsabile che ha visto il contributo delle parti sociali.

Continueremo, tuttavia, a seguire con la massima attenzione l’attuazione del provvedimento, affinché gli impegni assunti trovino concreta applicazione e producano i risultati attesi.

Resteremo vigili perché il percorso avviato consenta, nel rispetto delle evidenze scientifiche e della sostenibilità ambientale, di restituire prospettive occupazionali ai pescatori professionisti, garantendo loro il giusto riconoscimento e un ruolo centrale nelle future scelte che riguarderanno il comparto. La tutela dell’ambiente marino e la salvaguardia del lavoro devono continuare a procedere insieme: è questa la strada che la UILA Pesca Puglia continuerà a sostenere con responsabilità e determinazione.