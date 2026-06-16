Riccardo Petito, Sonia Pascali e Nfamara Njie sul podio della “Corri sotto le stelle”

Riccardo Petito della Asd Run It e Sonia Pascali della Tre Casali sono saliti sul gradino più alto del podio della “Corri sotto le Stelle”, mentre Nfamara Njie dell’Atletica Casone Noceto ha trionfato tra gli Elite. La manifestazione podistica organizzata dalla Asd Gpdm del presidente Simone Lucia si è svolta domenica scorsa tra Acaya e Strudà con partenza e arrivo a Largo Castello, sul tracciato di un unico giro che si è sviluppato sulla distanza di 5 chilometri. Petito ha fatto registrare il tempo di 17:17 precedendo in ordine Matteo Romanello della Tre Casali (17:23) e Cristian Bergamo della Asd La Mandra Calimera (17:27). Tra le donne ha primeggiato Pascali col tempo di 20:44, mentre la compagna di team Elena Calcagnile ha conquistato seconda piazza d’onore col personale di 21:04. Onorevole terzo posto per Marialuna Nuzzo del Club Correre Galatina, che ha inchiodato l’orologio 21:32 a margine di una buona prestazione. Per la categoria Elite Nfamara Njie ha sbaragliato la concorrenza col tempo di 15:53. La gara di corsa su strada inserita nel circuito “Running is Salento”, si è svolta sotto il controllo delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e del Gruppo Giudici gare della Fidal. La manifestazione patrocinata dal Comune di Vernole, dalla Regione e dalla Provincia di Lecce è stata indetta dal Coni e dalla Federazione italiana di atletica leggera. I runners partiranno da Acaya fuori le mura, con direzione Strudà e ritorno con arrivo a Largo Castello ad Acaya. Nel corso dell’evento si è dipanata anche la “Family Run”, gara non competitiva che ha accomunato tanti principianti e appassionati dello sport all’aria aperta. Al termine della corsa si è svolta la ricca cerimonia di premiazione con Petito, Pascali e Njie sugli scudi. La Corri sotto le Stelle si è svolta nell’ambito del “Trofeo Emme 2”, in occasione del “Memorial Davide Monaco”.