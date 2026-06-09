Qui Lecce, ecco la maxi offerta per Sogliano. E il ds vacilla

LECCE – Se quella del Lecce non è una proposta indecente, poco ci manca. Un’offerta difficile da declinare a cuor leggero, che manifesta la seria volontà del club salentino presieduto da Saverio Sticchi Damiani di volersi avvalere delle competenze di un direttore tecnico del calibro di Sean Sogliano. Secondo L’Arena di Verona la proposta avanzata dall’Us Lecce garantirebbe al ds piemontese un contratto biennale da 800 mila euro a stagione, con opzione per il terzo anno. Inoltre, la proposta prevedrebbe una clausola che garantirebbe a Sogliano il 10% sulle future plusvalenze realizzate dal Lecce.

Come già scritto e detto, Sogliano è legato all’Hellas Verona fino a giugno 2027 e nelle ultime ore gli è stato proposto un allungamento sino a giugno 2029 che, in caso di fumata bianca, lo legherebbe al club scaligero per le prossime tre stagioni. Adesso la palla passa al navigato dirigente che, sempre secondo l’autorevole testata veronese, avrebbe 48 ore di tempo per decidere se accettare o meno l’offerta sostanziosa avanzata dal club di via Colonnello Costadura. È quindi tempo di riflessione per Sean Sogliano.

Accetterà il prolungamento di contratto dell’Hellas nel purgatorio della serie B o sposerà il nuovo progetto giallorosso nella massima serie con un contratto così allettante? I tempi stringono e nelle prossime ore si potrebbe delineare il futuro del nuovo corso di un Lecce sempre più ambizioso.