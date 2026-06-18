Sabato 20 giugno la restituzione del laboratorio Confine e Mareggiate per la rassegna Storie da Tagliatelle – Stazione Ninfeo

LECCE – Una serata tra formazione, restituzione collettiva e canto condiviso. Sabato 20 giugno (ingresso libero con tessera soci – info e prenotazioni WhatsApp 3285317676) da Tagliatelle Stazione Ninfeo a Lecce la terza edizione di Storie, rassegna di teatro e musica curata da Ura Teatro, prosegue con un doppio appuntamento. Alle 19:30 arriva “Confine”, restituzione del laboratorio di canto e recitazione diretto da Nina Ramona Raff (Coro a Coro) e Fabrizio Saccomanno (Ura Teatro). Un momento aperto al pubblico per restituire il lavoro svolto intorno alla voce, alla presenza, all’ascolto e alla relazione. Confine è un percorso di teatro e di canto che nasce come esplorazione del tema del confine appunto, geografico, interiore, culturale, umano. Il laboratorio ha invitato le bambine e i bambini partecipanti a interrogarsi sotto forma di gioco su ciò che separa e unisce, su quei limiti che attraversiamo per scelta o per necessità, e su quelli che ci attraversano, segnando la nostra strada. A seguire, dalle 21:00, Mareggiate. Canzoni prese in prestito qua e là, concerto con Silvia Perfetto, Angela Bene, Giulia Bergamo e Ainda Marullo, che intreccia voci femminili, memoria, paesaggi emotivi e repertori attraversati con libertà. Un gruppo di giovani donne unite dalla passione per il canto e le tradizioni musicali. Il repertorio spazia dai canti popolari salentini a melodie provenienti da diverse culture del mondo, interpretate sia in polifonia vocale sia con l’accompagnamento di chitarra e strumenti a percussione. Attraverso le loro voci si intraprende un viaggio musicale che mette insieme radici, emozioni e sonorità senza confini.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Fino al 26 luglio la rassegna costruisce un luogo vivo e necessario, in cui fermarsi, guardare il mondo da vicino, custodire memorie, immaginare futuri e riconoscersi parte di una trama collettiva. Le vicende raccontate, cantate o evocate in scena diventano così un modo per restare umani, dare forma alle domande più urgenti e provare a ritrovare un senso possibile dell’essere insieme. Domenica 5 luglio alle 20.45 (ingresso 8 euro con tessera) va in scena “DOC. F.”, spettacolo di e con Fabrizio Pugliese, prodotto da Ura Teatro. Domenica 26 luglio la chiusura prevede un doppio appuntamento (ingresso 8 euro con tessera). Alle 20:45 si parte con Petre con Fabio Zullino, scritto e diretto da Fabrizio Saccomanno, prodotto da Cracalia ETS con il sostegno del Comune di Melpignano e del TRAC – Centro di Residenza Pugliese. Alle 22:00 (ingresso 3 euro) il concerto di Rachele Andrioli & Coro a Coro conclude il percorso con un viaggio tra musiche popolari e d’autore dal mondo.

Tagliatelle – Stazione Ninfeo è il progetto selezionato con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate a Lecce. Promossa da Terra del Fuoco Mediterranea, la rigenerazione dei luoghi passa per le attività e il lavoro dei partner Aforisma, Aiccon, RamDom, Festival Nazionale del Libro, Io non mollo, Genteco, Seyf, Improvvisart, Locomotive, IISS “Presta Columella”, Pazlab, Earth e la compagnia Ura Teatro.