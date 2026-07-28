Controlli sul litorale di Salve: verbali, sequestri e soccorsi ai bagnanti

SALVE (Lecce) – Prosegue l’attività di prevenzione e presidio condotta dalla Polizia Locale di Salve sulle spiagge del territorio comunale con controlli a campione lungo il litorale, interventi contro i comportamenti irregolari ed anche azioni di assistenza a bagnanti in difficoltà.

Nel corso dei controlli effettuati oggi, martedì 28 luglio, gli agenti hanno rilevato una serie di violazioni relative all’installazione di ombrelloni a pagamento prima dell’orario consentito, procedendo alla contestazione degli illeciti e alla redazione dei relativi verbali.

Sono stati inoltre individuati una serie di cosiddetti “asciugamani segnaposto”, lasciati sulla spiaggia con l’intento di occupare anticipatamente porzioni di arenile pubblico. Una pratica che limita la libera fruizione delle spiagge e contrasta con l’obiettivo di garantire a tutti un accesso ordinato e rispettoso al litorale.

L’attività di controllo ha riguardato anche il commercio ambulante. La Polizia Locale ha effettuato sequestri nei confronti di venditori risultati non in regola, nell’ambito delle verifiche finalizzate a contrastare l’abusivismo commerciale.

Il presidio del territorio ha assunto anche un importante valore sul piano della sicurezza. Durante l’ordinario servizio, gli agenti della Polizia Locale hanno prestato un primo intervento di soccorso sanitario a cinque bagnanti che si trovavano in difficoltà. Nella stessa giornata si è registrato anche il tempestivo intervento dalla torretta di salvamento predisposta da alcuni operatori turistici, grazie al quale una persona in pericolo è stata tratta in salvo, scongiurando un certo annegamento.

«L’attività condotta oggi conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel tutelare il nostro litorale e garantire una fruizione ordinata, libera e sicura delle spiagge», dichiara il sindaco di Salve, Francesco Villanova. «I controlli proseguiranno con continuità per prevenire e contrastare i comportamenti che danneggiano la collettività. Allo stesso tempo, quanto accaduto dimostra che presidiare il territorio significa anche essere pronti a intervenire in difesa della salute e della vita delle persone. L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere l’attività di prevenzione e controllo lungo tutto il litorale, con l’obiettivo di tutelare i bagnanti, contrastare gli abusi e garantire il corretto utilizzo di un patrimonio pubblico di straordinario valore ambientale e paesaggistico».

«Alla nostra Polizia Locale va il ringraziamento dell’intera Amministrazione per un lavoro svolto con attenzione e responsabilità, mettendo in campo tutte le risorse disponibili e, spesso, andando anche oltre le ordinarie funzioni di controllo», aggiunge il vicesindaco Giovanni Lecci. «Il rispetto delle regole non rappresenta un limite, ma la condizione necessaria per permettere a residenti, visitatori e operatori economici di vivere il litorale in modo civile e sicuro. Un ringraziamento va anche ad operatori turistici e addetti al salvamento che, con il loro presidio ed i loro interventi, garantiscono a tutti, come accaduto oggi, la balneazione in sicurezza».

Il rispetto delle regole e la sicurezza rappresentano due condizioni essenziali per la tutela dell’intera comunità e per una fruizione corretta e condivisa del litorale. Le attività di prevenzione, controllo e presidio contribuiscono a proteggere i bagnanti, garantire pari diritti nell’utilizzo degli spazi pubblici e salvaguardare l’equilibrio tra cittadini, visitatori e operatori economici.