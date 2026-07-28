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Controlli sul litorale di Salve: verbali, sequestri e soccorsi ai bagnanti

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo della Polizia Locale. Il sindaco Villanova: «Tutela della sicurezza, rispetto delle regole e libera fruizione delle spiagge a tutela dell'intera comunità»

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