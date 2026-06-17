Torna il bar Miramare, storico locale di Porto Cesareo

Le luci si riaccendono in Piazza Nazario Sauro: la grande festa per la riapertura del Bar Miramare di Porto Cesareo.

di Agnese Correra

Non si può non amare il Bar Miramare, e vi racconto perché… perché lo scorso 10 giugno alle 19:30, ho visto i sorrisi sinceri di tutti coloro che sono venuti ad accompagnare e festeggiare la famiglia Durante al taglio del nastro. Ci sono luoghi che non sono semplicemente attività commerciali ma sono casa per molti.

Dopo sette lunghi mesi di un restyling totale, il Miramare ha riaperto le sue porte, accompagnato dal taglio del nastro dei fratelli Durante alla presenza del parroco e delle autorità. Ma a fare davvero battere il cuore della serata è stata l’incredibile ondata di calore che ha travolto il locale, letteralmente sommerso da piante augurali, centinaia di baci, abbracci e visi felici. Dopo questo lungo periodo di ristrutturazione, vedere quelle luci finalmente riaccese in Piazza Nazario Sauro ha regalato a Porto Cesareo la gioia di una vera festa.

Nato nel 1890 come un’osteria di pesce, passo dopo passo e generazione dopo generazione si è evoluto, diventando un bar e una pasticceria a cui si sono poi aggiunti l’hotel e la pizzeria. In questo percorso, la struttura ha assistito a tre ristrutturazioni importanti: nel 1978, nel 1996 e quest’ultima, imponente, del 2026.

Eppure, nonostante i cambiamenti architettonici, cromatici e di arredamento, una cosa non è cambiata mai: la famiglia che lo gestisce e l’amore e il sacrificio di tutti i giorni a sfornare i cornetti : un amore vivo che batte tangibile. La storia è partita da Durante Raffaele e si è tramandata ai suoi figli Rocco, Maria Addolorata, Giuseppe, Maria Pia e Maria Donata, tenuti amorevolmente uniti da Nonna Graziella. Questo legame continua attraverso i loro figli, i figli dei figli, fino alla piccola tris nipote che per pochi mesi non si è incontrata con la trisnonna ma, si sa, è il cerchio della vita.

Ed allora bentornato Miramare! Ben tornato e ben tornati a tutti i clienti. Bentornati ai tuoi cornetti a mezzanotte e ai tuoi pasticciotti fragranti, ai tuoi gelati buonissimi e agli aperitivi vista mare… dalla tradizione ai nuovi trend, esperienze di gusto dal 1890.