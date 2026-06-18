La ricetta del giorno: Linguine all’aragosta

Ingredienti per 4 persone:
320 grammi di linguine
1 aragosta di 1 kilo
Olio extravergine d’oliva q.b.
1 spicchio di aglio
1 bicchiere di vino bianco
500 g. di salsa di pomodoro fresco
Prezzemolo q.b.
Pepe q.b.
Procedimento:
Tagliare a pezzi l’aragosta e metterli in una padella con l’olio e l’aglio. Bagnare con il vino bianco, fare evaporare e aggiungere il pomodoro, saltato a parte. Aggiungere pepe q.b. Condire le linguine al dente con il sugo e guarnire con ciuffi di prezzemolo.
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