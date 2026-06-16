La ricetta del giorno: Penne agli scampi

Ingredienti per 4 persone:

320 grammi di penne rigate

1 barattolo di panna da cucina

1 cucchiaio di sugo di pomodoro

Sale q.b

Timo q.b.

½ bicchiere di wodka

Prezzemolo q.b.

500 grammi di scampi freschi

Burro q.b

Procedimento:

Sciogliere in una padella il burro, unire gli scampi e salare. Fiammeggiare con la wodka, unire il timo, la panna e un cucchiaio di sugo di pomodoro. Aggiungere le penne cotte al dente e mantecare per qualche minuto. Guarnire con ciuffi di prezzemolo.