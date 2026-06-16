La ricetta del giorno: Penne agli scampi

Ingredienti per 4 persone:
320 grammi di penne rigate
1 barattolo di panna da cucina
1 cucchiaio di sugo di pomodoro
Sale q.b
Timo q.b.
½ bicchiere di wodka
Prezzemolo q.b.
500 grammi di scampi freschi
Burro q.b
Procedimento:
Sciogliere in una padella il burro, unire gli scampi e salare. Fiammeggiare con la wodka, unire il timo, la panna e un cucchiaio di sugo di pomodoro. Aggiungere le penne cotte al dente e mantecare per qualche minuto. Guarnire con ciuffi di prezzemolo.
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