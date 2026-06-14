Torna la Festa del Donatore a SURBO

Surbo si tinge di rosso solidarietà: il 17 giugno torna la “Festa del Donatore” tra sensibilizzazione e musica

SURBO – Una serata all’insegna del dono, della riflessione e della grande musica della tradizione leccese. Mercoledì 17 giugno 2026, la comunità di Surbo si stringerà attorno a uno dei suoi valori più nobili: la cultura della donazione di sangue. L’Avis della sezione di Surbo, in collaborazione l’Amministrazione Comunale, organizza l’attesa Festa del Donatore, un appuntamento che quest’anno mette al centro un tema cruciale per la sanità e la terapia cellulare: “L’autosufficienza del Plasma”

L’evento non è solo un momento di celebrazione, ma l’occasione per ricordare una storia nata da una felice intuizione. Era il 1989 quando il Cav. Gaetano Piccinno, spinto dalla volontà di rispondere al bisogno di sangue e combattere il fenomeno della compravendita, lanciò un appello per costituire un gruppo di donatori. A quell’invito risposero in 33. A distanza di 37 anni, quella scommessa è diventata una splendida realtà che conta tantissimi donatori attivi sul territorio.

Il programma della serata del 17 giugno:

La manifestazione si snoderà attraverso due momenti principali, alternando la parte formale e di ringraziamento a quella più squisitamente ricreativa:

Ore 19:30 – Il momento della memoria: Il ritrovo è fissato presso il Monumento dei Donatori di Sangue, in Largo Donatori di Sangue, per la significativa cerimonia di scopertura di nuove targhe alla presenza delle sezioni Avis con i loro labari.

A seguire – Saluti istituzionali e interventi.

La serata entrerà nel vivo con i saluti della Presidente dell’Avis Comunale Surbo, la Dott.ssa Elisabetta Caretto. Il dibattito scientifico e istituzionale vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui il sindaco di Surbo, Prof. Oronzo Trio, il parroco Don Antonio Sozzo, e importanti figure mediche del Centro Trasfusionale del “Vito Fazzi” di Lecce, come la Dr.ssa Vincenza Caretto, insieme ai vertici provinciali dell’Avis rappresentati dal prof Giuseppe D’agostino, presidente provinciale AVIS.

Finita la parte istituzionale, spazio alla spensieratezza. A partire dalle ore 20:00, presso l’Oratorio “Angelo Leone” della Parrocchia Santa Lucia di Surbo, la piazza si accenderà con l’esibizione del noto e amatissimo cantante leccese Enzo Petrachi.

Con il suo repertorio folk, Petrachi saprà regalare alla comunità una spallata di energia e folklore locale, celebrando in musica il grande cuore dei donatori surbini.

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