Tre giorni tra imprese, artigianato, opportunità e intrattenimento: a Carmiano arriva Expo Salento 2026

CARMIANO (Lecce) – Dal 19 al 21 giugno, Piazza del Tempo a Carmiano diventerà il cuore di una manifestazione che punta a valorizzare le eccellenze del territorio e a creare nuove opportunità di sviluppo. Si tratta di “Salento Expo 2026”, iniziativa promossa da APS Salento, con il patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Lecce.

La manifestazione, che vedrà la partecipazione di oltre 100 aziende salentine partner e numerose associazioni di promozione sociale, è stata presentata oggi a Palazzo Adorno.

“Expo Salento rappresenta un luogo in cui il territorio prova a fare sistema e proporsi nella sua interezza. Le fiere territoriali non possono essere soltanto vetrine. Devono diventare luoghi in cui si costruiscono relazioni, si mettono in rete competenze e si creano opportunità. È così che la promozione si trasforma in sviluppo e che un territorio come il Salento può rafforzare la propria capacità di attrarre investimenti e generare lavoro di qualità”, ha evidenziato Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce.

Insieme al presidente Tarantino, sono intervenuti Gianni Erroi, sindaco del Comune di Carmiano, Eleno Mazzotta, segretario Federaziende e componente camerale, Marcello Quarta, presidente APS Salento, Ezio Petrelli, presidente BCC di Terra d’Otranto, Davide Miceli, responsabile Woom Italia Lecce, Federica Carrozzo, direttrice artistica Expo Salento.

L’area espositiva di Salento Expo, allestita su spazio di 5mila metri quadrati, sarà il fulcro dell’evento aperto al confronto tra artigianato, mostre d’arte, momenti di approfondimento e iniziative dedicate alla solidarietà, come il Premio Gentilezza.

L’edizione 2026 si arricchisce, inoltre, della collaborazione tra Federaziende e Woom Italia, nell’ambito del Work e Funding Day, in programma venerdì 19 giugno. Obiettivo: trasformare la giornata inaugurale, a cui prenderà parte il presidente della Provincia Fabio Tarantino, in uno dei principali appuntamenti del Sud Italia dedicati a lavoro, formazione professionale, welfare, innovazione sociale e sviluppo d’impresa. Promossa dall’associazione Salento, guidata dal presidente Marcello Quarta, l’evento punta a mettere in rete imprese, professionisti, enti, giovani e realtà del Terzo Settore.

Il programma di Salento Expo prevede anche sfilate di moda, esibizioni di danza e serate dedicate allo swing. Tre i principali appuntamenti musicali: venerdì 19 giugno il palco ospiterà l’energia dei Crifiu e il ritmo salentino di Io, te e Puccia; sabato 20 giugno sarà la volta dello show Nostalgia 90; domenica 21 giugno la manifestazione si chiuderà con il Kawabonga Party.