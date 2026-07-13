Carmiano riscopre le sue strade: il successo della Notte Bianca di Via Roma. Il sindaco Erroi: “Un risultato che ripaga ogni sforzo, ora pensiamo già alla prossima edizione”

A due giorni dalla prima Notte Bianca di Carmiano, il bilancio è ormai chiaro: la manifestazione ha superato ogni aspettativa, sorprendendo gli stessi organizzatori e l’amministrazione comunale. Sabato sera Via Roma si è riempita di migliaia di persone, trasformando per una notte il cuore cittadino in un grande salotto a cielo aperto e restituendo alla comunità quello spazio urbano che negli ultimi decenni si era progressivamente svuotato di vita e di relazioni.

Non è un caso che si sia scelta proprio Via Roma per questo esperimento. C’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui questa strada rappresentava il vero centro nevralgico di Carmiano: la via più popolata, più frequentata, quella dove si concentravano negozi, incontri, passeggiate serali, dove intere generazioni hanno costruito i propri ricordi d’infanzia e le proprie amicizie. Con il passare degli anni, il traffico veicolare e i nuovi ritmi di vita ne avevano progressivamente eroso l’anima, riducendola a una semplice arteria di passaggio. Sabato sera, per una notte, Via Roma è tornata a essere ciò che era sempre stata: il centro pulsante della vita cittadina, restituito ai suoi abitanti.

È il sindaco Giovanni Erroi a tracciare oggi un primo bilancio, e lo fa con un entusiasmo che non lascia spazio a mezzi termini. “È stato un successo straordinario”, dichiara il primo cittadino, ancora visibilmente soddisfatto per come si sono svolte le cose. “Non nascondo l’emozione nel vedere Via Roma così piena, così viva, proprio come sapeva essere un tempo. Era la prima edizione della Notte Bianca, un esperimento a cui abbiamo creduto fin dall’inizio, ma vedere una risposta simile da parte della comunità va oltre le nostre più rosee previsioni”.

Erroi sottolinea come il risultato di sabato sera non sia soltanto il frutto di una serata ben riuscita, ma il segno tangibile di un bisogno collettivo a cui l’Amministrazione ha scelto di dare una risposta concreta.

“Quello che abbiamo visto è la dimostrazione che i nostri cittadini avevano voglia di tornare a vivere la strada, di incontrarsi, di stare insieme senza fretta. È esattamente l’obiettivo che ci eravamo posti insieme agli esercenti di Via Roma quando abbiamo abbracciato questa proposta, e sono orgoglioso che l’intera macchina comunale, dagli uffici agli sponsor, abbia lavorato con tanta dedizione per renderla possibile. Da amministratore, prima ancora che da cittadino di Carmiano – continua Erroi-non posso che essere fiero di quanto costruito. Abbiamo creduto in un’idea che poteva sembrare, come l’hanno definita gli stessi esercenti, quasi ‘folle’, e invece si è rivelata la scelta giusta. Questo è solo l’inizio di un percorso che vogliamo portare avanti insieme a tutta la comunità”.

E l’appuntamento, assicura Erroi, è già fissato per il prossimo anno. “L’ Amministrazione comunale dà appuntamento a tutti alla prossima Notte Bianca, che vogliamo rendere ancora più grande, più coinvolgente, più divertente. Stiamo già ragionando su come arricchire il programma, su come coinvolgere altre realtà del territorio, perché -conclude il sindaco Erroi- quanto vissuto sabato sera merita di diventare un appuntamento fisso nel calendario di Carmiano, capace di crescere edizione dopo edizione”.

Un risultato, quello della prima Notte Bianca, che porta la firma di un’intera comunità: gli esercenti di Via Roma che hanno lanciato la proposta, i cittadini che hanno risposto in massa lasciando a casa le automobili, e un’Amministrazione comunale che ha scelto di scommettere su un’idea capace di restituire a Carmiano il senso più autentico dello stare insieme.