Soleto nelle Mura, appuntamento imperdibile il 7 Agosto 2026

Il 7 agosto torna “Soleto Nelle Mura” con la sua tredicesima edizione.

Un ricco programma per questa manifestazione che unisce arte, folklore, enogastronomia e musica,

Il centro storico ospiterà a partire dalle 20 e 30, diversi progetti musicali tra cui Casciaro Power Trio in Piazza Aldo Moro, Askein in piazza Vittorio Emanuele, Trance Project Sound in Piazza Garibaldi, Kelmo Trio ed in seconda serata Night Express Territori Sonori in Piazza Cattedrale.

Contemporaneamente, le piazze ospiteranno Calici Nelle Mura, con degustazioni di vini delle migliori cantine salentine in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Lecce. Non solo vino ma anche food. Si potranno gustare nelle varie postazioni, il famoso panzerotto di Soleto della Trattoria Zonzi, formaggi e panini gourmet e caciocavallo impiccato del Caseificio Russo, panini con pezzetti di cavallo di Bevabè, patatine artigianali, bombette, arrosticini salentini e zampina di Salento Chips, degustazione di olio e prodotti da forno a chilometro zero de La Piazzetta dell’Olio.

Inoltre sarà possibile prenotare una visita guidata attraverso la Soleto Magica. Una passeggiata tra leggenda e superstizioni nel cuore del centro storico, con partenza da Porta San Vito alle 19.00 per svelare i segreti del borgo dei “macàri” intriso di misteri, storia, arte e leggenda. La visita sarà a cura di Sara Foti Sciavaliere, guida turistica e giornalista della Cooperativa The Monuments Peaple.

Soleto, nel cuore della Grecìa salentina, tra macàre e alchimia, prenderà vita in una notte speciale sotto le stelle.

La manifestazione è organizzata con la direzione artistica dell’associazione culturale Fondo Verri – Luoghi d’Allerta in collaborazione con Li Tranieri, l’assessorato alla cultura del Comune di Soleto e Unione dei Comuni della Grecìa Salentina.