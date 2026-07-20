Inchiesta favori in cambio di voti: Delli Noci potrebbe parlare nella prossima udienza

LECCE – L’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci è pronto per parlare. Dovrebbe farlo il 29 settembre nel prosieguo dell’udienza preliminare scaturita dall’inchiesta con cui la Guardia di finanza di Lecce, nel giugno del 2025, scoperchiò presunti intrecci tra il mondo dell’imprenditoria salentina e la politica locale. Il perno di un “sistema di potere”, così come tratteggiato dagli inquirenti, sarebbe risultato il delfino dell’ex governatore regionale, Michele Emiliano. Delli Noci vuole parlare, fornire le proprie verità e controbattere alle accuse contenute nell’ordinanza, per le quali rischiava, un anno fa, gli arresti domiciliari.

Le dimissioni da assessore depositate subito dopo l’interrogatorio preventivo avevano poi avuto un peso ben specifico sulla decisione del gip, Angelo Zizzari, di respingere la richiesta di arresto sollecitata dalla procura. Delli Noci intende parlare davanti alla giudice Tea Verderosa, come gli consente il codice. Non è stata formalizzata alcuna istanza come circola sul web: semplicemente la giudice ha concesso che, nella prossima udienza, possano prendere la parola gli imputati (peraltro un loro diritto).

Tra cui l’ex vice sindaco di Lecce. “Non abbiamo depositato alcuna istanza – confermano al Corriere Salentino, gli avvocati Luigi Covella e Giuseppe Foernari – l’idea è quella di sottoporre il nostro assistito all’esame e controesame ma fino a quel giorno tante cose potrebbero cambiare”. Una strategia difensiva ben chiara: prudenza in attesa del 29 settembre quando – se Delli Noci dovesse realmente parlare, la difesa potrebbe puntare al proscioglimento. l’ex assessore è accusato di associazione a delinquere.

Dalle carte dell’inchiesta, l’ingegnere leccese avrebbe rivestito il ruolo di “riferimento politico”, rendendosi stabilmente a disposizione del centro di potere del quale avrebbero fatto parte gli imprenditori Alfredo Barone, Marino Congedo, oltre a Italia Santoro, Michele Barba, Corrado Congedo e Maurizio Laforgia, figlio di Domenico, presidente dell’Acquedotto Pugliese e già direttore del dipartimento regionale Sviluppo economico e rettore dell’Università del Salento.2025

Pressioni e supporto forniti da Delli Noci a Barone e Congedo per progetti di investimento, come l’ex convento delle Stimmatine e dell’ex cinema Santa Lucia, adoperandosi in prima persona in Regione per agevolare le richieste dei due imprenditori; l’impegno personale per sostituire il dirigente dell’ufficio urbanistica regionale “con un profilo più compiacente” per gli imprenditori con cui aveva rapporti privilegiati. “Centri di potere economico” utilizzati come bacino elettorale di riferimento “per una continua ascesa politica non solo regionale ma di vertice, in futuro, anche nazionale”.

Patti e accordi siglati nel corso di cene per raccogliere consensi elettorali. Come accaduto alla vigilia delle regionali del 2020, quando nel corso di una cena in un noto ristorante di Lecce (il Livingstone) Congedo e Barone consegnarono a Delli Noci “un foglio con l’indicazione degli imprenditori amici che avevano cooptato per assicurargli pacchetti di voti”. In cambio – si parla nelle carte dell’inchiesta – di assunzioni di persone vicine al politico salentino nei supermercati dello stesso Congedo. Delli Noci ha già parlato. Durante l’interrogatorio preventivo – era l’11 luglio 2025 – l’ex vice sindaco del capoluogo salentino, dal 2017 al 2020 nella giunta guidata dal sindaco di centrosinistra, Carlo Salvemini, cercò di chiarire la propria posizione specificando che “il suo telefono è pubblico, a disposizione di tutti, sottoposto a tantissime sollecitazioni da parte di cittadini e imprenditori – e che “il compito della politica è quello di occuparsi di risolvere le problematiche dei cittadini, di prendere in carico problemi e di provare a costruire possibili soluzioni”. Dopo circa 50 minuti, però, l’interrogatorio si concluse in anticipo “per mancanza di serenità” come riferirono i suoi avvocati.

Da allora Delli Noci è rimasto in silenzio. Oggi, durante l’udienza, la giudice del Tribunale di Lecce ha accolto le richieste di costituzione di parte civile avanzate da Regione Puglia, Comune di Lecce e Comune di Gallipoli, assistiti rispettivamente dagli avvocati Daniela Limongelli, Francesca Conte e Tommaso Stefanizzo, e da una banca. Ammessa anche la citazione delle società responsabili civili chiamate in causa nell’ambito del procedimento che coinvolge complessivamente 27 persone e tre società. Ammesse anche, per niente scontate, le costituzioni di Alpha Costruzioni e Impianti srl e del suo Amministratore, a titolo personale, difesi dall’avvocato Giovanni Cretì. La società è titolare del contratto di sub appalto per la ristrutturazione dell’ ex Istituto delle Stimmatine ed ha subito danni milionari a seguito del sequestro del cantiere le cui attività non sono mai riprese nonostante l’amministratore Giudiziario fosse stato autorizzato all’esercizio provvisorio delle società indagate Luxury Class srl e Atheneum srl.

.Sempre il 29 settembre la giudice dovrà decidere su un’eccezione preliminare relativa alla competenza territoriale sollevata da alcuni avvocati di Asti.