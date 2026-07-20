La ricetta del giorno: Pipe rigate con crema di zucchine e pomodori secchi

Ingredienti per 4 persone:
350 gr di pipe rigate
250 gr di zucchine
8 pomodori secchi sott’olio
Aceto di mele
Vino bianco
Olio evo
Sale
Procedimento:
Lavare e tagliare le zucchine a rondelle;
Scaldare un filo di olio in una padella ampia;
Versare le zucchine e salare leggermente;
Tirare con mezzo bicchiere di vino bianco;
Lasciare sfumare e continuare la cottura;
Spruzzare con qualche goccia di aceto di mele;
Cuocere finché le zucchine non risultano dorate;
Lasciare raffreddare;
Mettere a bollire l’acqua salata in cui verranno cotte le pipe rigate;
Quando l’acqua si scalda, versare le zucchine nel mixer lasciando alcune fatte da parte;
Aggiungere alcuni cucchiai di olio dei pomodori secchi e un mestolo di acqua di cottura della pasta;
Frullare fino ad ottenere un composto omogeneo e di consistenza cremosa;
Cuocere la pasta, scolare al dente e condire con la crema di zucchine;
Saltare in padella qualche minuto con i pomodori tagliati a fettine;
Decorare con le fette di zucchina messe da parte e servire.
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