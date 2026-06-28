L’almanacco di oggi 28 giugno

Il Santo del giorno: Sant’Ireneo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Lu lettu comu te lu consi lu trovi. Significato: Il letto lo trovi come te lo prepari (riferito alle conseguenze delle proprie azioni).
– Sono nati in questo giorno
1867 Luigi Pirandello
1950 Marco Columbro
1952 Pietro Mennea
1964 Sabrina Ferilli
– Proverbio
Donna, vento e fortuna mutano e cambiano come la luna
– Accadde oggi
1914 vengono assassinati a Sarajevo l’arciduca d’Austria Francesco Ferdinando e la moglie. Questo evento scatenerà il conflitto della I Guerra Mondiale
– Scoperte
1982 Realizzata la macchina per scrivere elettronica portatile