L’almanacco di oggi 20 luglio

Il Santo del giorno: Sant’Elia profeta. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ci tinne pane campàu, ci tinne focu mancu murìu. Significato: Chi ebbe il pane visse, chi ebbe il fuoco neppure morì. Riuscì a sopravvivere sia chi ebbe il pane e sia chi ebbe il fuoco.
– Sono nati in questo giorno
1947 Carlos Santana
1972 Jenny B
1978 Denny Mendez
– Proverbio
Non c’è cosa così lunga e larga che non se ne veda la fine
– Accadde oggi
1881 Toro seduto, capo della tribù indiana Sioux, si arrende alle truppe federali
– Scoperte
1953 Fred Zacouto impianta il primo cuore artificiale su un cane