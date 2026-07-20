L’almanacco di oggi 20 luglio

Il Santo del giorno: Sant’Elia profeta. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ci tinne pane campàu, ci tinne focu mancu murìu. Significato: Chi ebbe il pane visse, chi ebbe il fuoco neppure morì. Riuscì a sopravvivere sia chi ebbe il pane e sia chi ebbe il fuoco.

– Sono nati in questo giorno

1947 Carlos Santana

1972 Jenny B

1978 Denny Mendez

– Proverbio

Non c’è cosa così lunga e larga che non se ne veda la fine

– Accadde oggi

1881 Toro seduto, capo della tribù indiana Sioux, si arrende alle truppe federali

– Scoperte

1953 Fred Zacouto impianta il primo cuore artificiale su un cane