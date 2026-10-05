Donna morta di peste in Siberia, autorità russe: “Situazione sotto controllo”

“La situazione igienico-sanitaria nella regione di Irkutsk, e in particolare nelle città di Irkutsk e Šelechov, è stabile”, è quanto affermano le autorità russe, in particolare il Rospotrebnadzor, il Servizio federale russo per la sorveglianza della tutela dei diritti dei consumatori, dopo le notizie sulla “malattia” non meglio specificata, diagnosticata a una donna dipendente di un istituto di ricerca anti-peste della Siberia e dell’Estremo Oriente di Irkutsk. Lo riferisce Interfax.

Nei giorni scorsi i media locali avevano riferito di una donna morta di peste nella remota regione siberiana di Irkutsk mentre decine di persone sono state messe in quarantena. I media locali l’hanno identificata come Darya Shipilova, una tecnica di laboratorio di 28 anni, che potrebbe aver contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta.

I media hanno inoltre riferito che fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena. Dalle autorità russe non era giunto nessun riscontro, fino a ora: “La situazione igienico-sanitaria nella regione di Irkutsk, nelle città di Irkutsk e Šelechov, è stabile. Sono state organizzate e attuate misure specifiche in seguito alla malattia di una dipendente dell’Istituto di ricerca anti-peste della Siberia e dell’Estremo Oriente di Irkutsk, alla quale è stata diagnosticata una polmonite di natura non specificata”, ha reso noto l’ufficio stampa del Rospotrebnadzor. Approfonditi esami sui campioni prelevati dalla donna non hanno rilevato la presenza di microrganismi riconducibili alla sua attività lavorativa, si specifica nel comunicato dell’agenzia citato da Interfax, che prosegue sottolineando come negli ultimi 10 giorni non siano stati registrati casi di malattie infettive tra i dipendenti dell’istituto.

“In seguito alla notizia del caso, è stato organizzato e attuato con urgenza e in modo completo un complesso di misure antiepidemiche, in conformità con la normativa sanitaria; tra le altre cose, è stata individuata la più ampia cerchia possibile di persone entrate in contatto con la donna malata ed è stato predisposto un monitoraggio medico ospedaliero con esami di laboratorio quotidiani. “In nessuna delle persone venute a contatto con la paziente sono state riscontrate alterazioni dello stato di salute riconducibili a patologie infettive”, ha aggiunto l’agenzia.