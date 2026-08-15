La ricetta del giorno: Pasticciotto leccese con crema e amarene

Ingredienti
Pasta frolla
500 gr di farina
200 gr di strutto
1 bustina di lievito per dolci
200 gr di zucchero a velo
3 uova
buccia grattugiata di 2 limoni biologici
Per la crema pasticcera
3 tuorli di uovo
200 gr di zucchero
200 gr di farina
1 lt di latte
buccia di 1 limone biologico
amarene q.b. o marmellata
Procedimento
Su un piano di lavoro disporre la farina a montagnola formando una fontana nel centro e versare a pioggia lo zucchero, la buccia dei limoni e il lievito;
Amalgamare con cura;
Spezzettare lo strutto e inglobarlo all’impasto lavorando il tutto velocemente e per poco tempo;
Aggiungere le uova;
Impastare;
Formare una palla;
Avvolgere nella pellicola e mettere in frigo per almeno un’ora.
Per la crema pasticcera:
Riscaldare il latte in un pentolino con la buccia del limone;
In una pentola sbattere con la frusta i tuorli delle uova con lo zucchero;
Unire la farina versandola a pioggia;
Unire una parte del latte continuando a mescolare per evitare la formazione dei grumi;
Mettere sul fuoco a fuoco basso;
Aggiungere il restante latte;
Portare a bollore finché il composto non si addensa;
Togliere dal fuoco e far raffreddare.
Imburrare gli stampini di alluminio e successivamente infarinarli.
Stendere metà della frolla, formare dei dischi e ricoprire gli stampini.
Raffreddata la crema pasticcera, riempire 3/4 di crema i pasticciotti e adagiare due o tre amarene o un cucchiaio di marmellata a vostro piacimento.
Stendere nuovamente la frolla e formare dei dischi per chiudere i pasticciotti.
Chiudere i bordi sigillandoli con le dita;
Spennellare la superficie con un uovo sbattuto;
Infornare per circa 25-30 minuti a 180° gradi per i primi 15 minuti e i restanti 10 minuti a 160°gradi.
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